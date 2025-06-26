Haberin Devamı

90’lı yılların en popüler gruplarından İzel-Çelik-Ercan 30 yıl aradan sonra 2022’de yeniden bir araya gelmiş, birlikte çok sayıda konser vermişti. Ancak grup geçen sene yeniden ayrılık kararı aldı. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen İzel’e grubun ikinci kez dağılmasıyla ilgili sorular yöneltildi. “Biz dağılmak üzere kurulu bir grubuz” diye espri yapan sanatçı, “Müzik gruplarının içinde kavgalar oluyor değil mi?” sorusu üzerine kafaları karıştıran bir açıklamada bulundu: “Olmaz mı? Oluyor tabii. Bir yerden bir tartışma çıkıyor. Biri ‘O şarkı olsun’ diyor falan, böyle şeyler yani. Bazen kıskançlıklar da oluyor. Kuliste birbirlerinin kafasına su şişesi atıp sahnede ‘Ay canım benim, hayatım’ falan diyorlar, böyle durumlar oluyor.”

Haberin Devamı

KIRGIN DEĞİLİM GÖRÜRSEM SARILIP ÖPERİM

Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi’yle görüşmediğini söyleyen İzel, kimseye kırgın olmadığını da sözlerine ekledi. Ünlü şarkıcı, “Ben kimseye kırılmıyorum. Gençliğimde kırılırdım ama o da vakit ve enerji kaybı oluyor. Kimseye gönül koymam. Kırgın değilim, görüşmüyoruz ama görürsem de sarılır öperim.”

SEVGİLİM DEĞİL AVUKATIM

Bir süredir devam eden diş tedavisinin bittiğini söyleyen İzel, “Dişlerim takılıyor, artık şarkı söylemeye başlıyorum. Ben implant yaptırmaya cesaret edemedim, öyle anam babam usulü yaptırdım. Diş tedavim sürerken de 10 kilo verdim” dedi. Ünlü şarkıcı, koluna girerek yürüdüğü kişinin de avukatı olduğunu açıkladı: “Daha önce bizi sevgili diye yazdılar ama Hakan benim yakın dostum ve avukatımdır. Ayrıca iyi bir müzisyendir.”