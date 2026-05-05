'Biz aslında canlı söylemek istedik' Saygı konserinde yapay zeka tartışması!

Haberin Devamı

Mustafa Sandal’ın onuruna düzenlenen Saygı1 konserinde sahne alan Nikbinler’in performansı tartışma yarattı.

Denize Doğru adlı şarkıyı seslendiren grup eleştirilerin hedefi oldu. Şarkının yapay zekâ tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ’ın playback yaptığı iddia edildi.

Nikbinler’in performansını eleştiren Murat Dalkılıç sosyal medyada “Biraz önce yapay zekânın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm” ifadesini kullandı.

Tan Taşçı da performansı eleştirdi. Ünlü şarkıcı “Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden; yapay zekâ vokallerle sahnelenen gösterilerden, reklam bütçesi ve magazinle şişirilmiş, davetiyeli ve ünlü kalabalıklarla doldurulmuş salonlardan sıkıldıysanız, son kez geliyorum” ifadelerini kullanarak konser takvimini açıkladı.

Haberin Devamı

Zeynep Avcı da performans hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı: “Yapay zekâ müzik üretilen bir teknoloji ve kullanılabilir. Ancak ülkemizde bu kadar değerli sesler varken müziğe hayatını vermiş ustaların anıldığı bir gecede canlı müziğin yerini algoritmaların almış olmasına üzülüyorum.”

BİZ ASLINDA CANLI SÖYLEMEK İSTEDİK

Nikbinler’in solisti Berika Karadağ gelen eleştirilere yanıt verdi: “Nikbinler’in ilk döneminde, sınırlı teknik ve maddi imkânlar doğrultusunda aldığım vokal kayıtlarını yapay zekâ araçlarıyla işleyerek yayınladık. Zaman içerisinde prodüksiyon imkânlarımızın gelişmesiyle birlikte, vokal kayıtlarımı profesyonel stüdyo ortamında gerçekleştirmeye başladık. Playback konusuna ilişkin eleştirilerle ilgili olarak ise; Saygı1 Mustafa Sandal gecesinin sahne kurgusu ve teknik yapısı organizasyon tarafından belirlenmiştir. Aslında organizasyona canlı vokal ile performans gerçekleştirmek istediğimizi de ilettik. Ancak pek çok farklı sanatçının orkestrası için yapılacak prodüksiyon işlerinin sorun doğurma ihtimali olacağından dolayı playback veya yarı playback şeklinde yapabileceğimiz söylendi. Biz de bu doğrultuda halfback şeklinde bir performans sergiledik. Konserlerimizde ise canlı performansımızla tüm şarkılarımızı ve Denize Doğru’yu da söylemeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

MUSTAFA SANDAL’DAN DESTEK

Mustafa Sandal, Nikbinler’in performansıyla ilgili şunları söyledi: “AI diyenler oluyormuş. Bana DM’den canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe âşık gençleri de yabana atmayalım. Sanki şarkıyı o okumamış da AI okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş söylemiş. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.”