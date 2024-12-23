Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında konuştu... 'Birbirimizi üzmeden ayrıldık'

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Güldür Güldür Show’la yıldızı parlayan Ecem Erkek, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Şimdilerde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ecem Erkek hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı.

Özel hayatına dair samimi itiraflarda da bulunan Erkek’e Hülya Avşar “Sen ünlenince mi ayrıldın? Ne yaptın?” diye sordu.

2020 yılında Yüce Armağan Erkek ile anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Aslında öyle olmadı. 2019 yılında biz ayrıldık. Pandemi vardı hatta o zaman. Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık.”

Erkek “Sonra hayatına kimse girdi mi?” sorusuna da “Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm” yanıtını verdi.

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BEN ÇOK GÜZEL SEVERİM

Ecem Erkek, “Bir erkek için ne yapabiliyorsun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben çok güzel severim. O konuda mütevazı olamayacağım. O kadar güzel nazik severim ki. Sıkmam bunaltmam. Neden aramadın, sormadın demem. Trip atmam. Çevremdeki ilişkilere bakıyorum çok da özgür olmayan ilişkiler. Benim erkek arkadaşımın alanı çok fazladır. Alan açıyorum ona. Geri döndüğünde çok kıymetli oluyor. O yüzden olabildiğince alan tanıyorum.”

SEZEN AKSU KEŞFETTİ

Ecem Erkek, Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini anlattı: “Engin Alkan ile Bursa’da tiyatro yapıyorduk. Moda Sahnesi’ne turneye geldik. Orada bizi Sezen Aksu izledi. Engin Hoca ile aralarında konuşmuşlar, ‘Ecem için ne yapabiliriz’ diye. Onlar sayesinde ‘Hayat Sırları’ için odition verdim ve kabul edildim. İstanbul’a böyle gelmiş oldum.”