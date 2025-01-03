Birlikte onlarca filmde yer aldılar... Rol arkadaşlarından Ferdi Tayfur'a veda: 'Ondaki şöhreti kimsede görmedim'

Haberin Devamı

BANU ALKAN

'Ben de Özledim' filminde Ferdi Tayfur ile kamera karşısına geçen Banu Alkan, usta sanatçıya sosyal medya hesabında veda etti:

"Büyük usta; sesinle, şarkılarınla, duruşunla milyonların kalbinde her zaman bir efsane olarak kalacaksın... Mekanın cennet olsun..."

PERİHAN SAVAŞ

'Yuvasız Kuşlar' filminde Ferdi Tayfur ile başrolü paylaşan Perihan Savaş; filmden bir kareyi Instagram sayfasında paylaştı.





NECLA NAZIR

Sayısız filmde Ferdi Tayfur ile birlikte kamera karşısına geçen sanatçının eski eşi Necla Nazır, acı haberin ardından “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

Haberin Devamı

SERPİL ÇAKMAKLI

'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni' ve 'Günaha Girme' gibi dönemin en çok izlenen filmlerinde Ferdi Tayfur ile başrolü paylaşan Serpil Çakmaklı, rol arkadaşına duygusal bir mesajla veda etti:

"2025 yılı ne güzel başladı derken arabesk müziğin efsane ismi, hepimizin gönlünde şarkılarıyla çektiği filmlerle taht kuran usta ismi benimde değerlim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum.İnsanın tanıdığı birinin ölüm haberini paylaşması kolay olmuyor. Hepimizin gideceği adres aynı. Allah rahmet eylesin. Kendisini 1980 yılında sinemaya başladığım anda tanıma şansım olmuştu. ilk filmimiz 'Huzurum Kalmadı', 'Günaha Girme', Yaktı Beni'... Üç film çektik. Çok güzel anılar biriktirdik. Sette herkesin sevgisiydi. İş arkadaşlarına saygılı, sevgi doluydu. Başımız sağolsun ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim.Bir kralı daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Sen her zaman kalbimizde olacaksın."

Haberin Devamı

ÇİĞDEM TUNÇ

1982 yılında 'Hasret Sancısı' filminde Ferdi Tayfur ile rol alan Çiğdem Tunç da veda mesajı yayınlayan isimlerdendi...

"Çok üzgünüm..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli,ciddiyetli,disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı.

Artık "Başladı Gönlümüzde,Hasret Sancısı"..

Başımız sağolsun.."

OYA AYDOĞAN

2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan da yıllar önce konuk olduğu programda Ferdi Tayfur'u anlatmıştı:

"Müslüm Gürses ile çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses ile çalıştım, Orhan Gencebay'la... Hepsiyle çalıştım ama hep demişimdir ki "Ben Ferdi Tayfur'da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu... 'Abi seni seviyoruz' diye... Bu dediğim 78 senelerinde falan. Filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben, Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, sıra bekliyorduk..."

Haberin Devamı