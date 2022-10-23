Birinci yılda teklif geldi

Haberin Devamı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, film yapımcısı Eren Dişli’yle ilişkisinin birinci yıldönümünü geçen hafta “Seninle bir yıl” notuyla paylaşım yaparak kutlamıştı. Kutlamanın ardından güzel bir haber aldım.

Dişli, 22 yaşındaki voleybolcuya evlenme teklif etmiş. Güneş, sürpriz teklifi mutlulukla kabul etmiş. Ailelerini de tanıştıran çiftten yakın zamanda nişan haberi de gelir...





Tektaşı taktı

Aşkları doludizgin devam eden Burak Çelik ve Aslı Turanlı’dan mutlu haber geldi.

Katıldıkları her davette el ele, göz göze pozlar veren âşıklar, ilişkilerini nikâh masasına taşımaya hazırlanıyor. Burak Çelik sevgilisine evlenme teklif etmiş ve “evet” yanıtını almış. Tektaşını objektiflerin karşısında da mutlulukla sergileyen Turanlı, çok yakında Çelik’le nişan merasimi yapacakmış. Mutluluklar diliyorum.

Haberin Devamı

Doğaya kaçacaklar

Mayıs ayında ikinci kez anne olan ve kızlarını doğayla iç içe bir ortamda büyütmek isteyen Sinem Kobal, sonunda eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu taşınmaya ikna etti.

Çift şimdilerde Şile taraflarından ev bakıyor. Gönüllerinde yatan ise kendine ait büyük bir bahçesi de olan, orman içinde iki katlı bir çiftlik evi...