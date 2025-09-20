Biricik Suden: 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum

Haberin Devamı

BİRİCİK Suden, “Sormazsam Olmaz” programına konuk oldu. 62 yaşındaki Biricik Suden, “Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum” diye konuştu ve ekledi: “Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık hayasına girmek berbat bir şey.



Televizyonda gördüm, emekli maaşı almak için sırada bekleyenler ‘Evladım 50 yaşında kadınım, beklemek zor oluyor’ diyor. Ben ise 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum. 50 yıldır spor yapıyorum.” Suden, ağır ceza hâkimi olan babasının çocukken kendisini spora teşvik ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

22 yıldır Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden, eşiyle ilk tanışma anını anlattı: “İlk görüşte aşk sanırım. 16 yaşındaydım. Bir gün İzzet Öz ile MFÖ konserine gittik. O zaman çok tanınmıyorlardı. Beşiktaş ’ta küçük bir mekânda çalıyorlardı. Ben kapıdan içeri girince konser başlamıştı. O dönem punk tarzında takılıyorum. Sahnede bir baktım punk bir adam. Saç, baş, gözler boyanmış. Kulaklar küpeli, altında parlak pembe bir tayt var. Heyecanla şarkısını söylüyor. İki bacağını açarak zıplıyor. ‘İzzet bu ne’ dedim. ‘Konser bitince tanıştıracağım seni’ dedi. Konser bitti, kulise girdik ve Mazhar’la ilk orada tanıştık. Hayran oldum. Saçlarıma dokunmak için elini kanattı. Böyle flört başladı. Sonra ayrıldık. 28 yıl sonra Amsterdam’da havalimanında karşılaştık ve tekrardan birlikte olduk.” Ünlü isim, Mahzar Alanson’un söylediği “Hep Yaşın 19” şarkısının da kendisine yazıldığını açıkladı.

EVHAMLI OLDUĞUMDAN ÇOCUK İSTEMEDİM

Biricik Suden, neden çocuk sahibi olmadığını şöyle açıkladı: “Sıkıldığım zaman terk edebileceğim şeyleri seviyorum. Çocuğu da bu yüzden yapmadım. Tercihen yapmadım. Sıkılırsam ‘Alın bunu, ben istemiyorum’ diyemeyeceğim için ‘Bu ihaleye girmeyim’ dedim. Gece uyanıp kedim, köpeğim ve Mahzar’ın nefes alışına bakarım. Bu hastalıkta bir kadının çocuğu olduğunu düşünsenize. Biraz evhamlıyım. Bunu dengelemeye çalışıyorum.”

Haberin Devamı

ÇOK İNSAN DÖVDÜM

Dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyleyen Biricik Suden, çok insan dövdüğünü açıkladı: “Kendimi koruyabiliyorum, keşke korumayla kalsa öldürebilirsin de. Dövmek zaten bir şey değil. Kaslarımdan dolayı ‘Kadın değilsin, erkensin’ deniyor. Doğru ben androjen bir tipim. İriyim, uzunum, kocaman ellerim, kalın bir sesim var. Mesela biz mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları, dokunmaya çalışanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm.”