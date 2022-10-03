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Birce Akalay'ın park keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Birce Akalay#Bülent Ersoy#Derya Uluğ
Birce Akalayın park keyfi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 08:55

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Park keyfi

Birce Akalay önceki gün köpeğiyle Bebek Parkı’ndaydı.

Birce Akalay, sabahın erken saatlerinde geldiği parkta bir ağacın gölgesine oturarak denizi izledi. Oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlerden bir ricada bulundu: “Fotoğrafla geçiştirsek, bu sefer soru almasam olur mu?” (Deniz BOY)

Birce Akalayın park keyfi

Demet espri yapmıştır

Bülent Ersoy önceki akşam Bahçeşehir’de bulunan Affet Sahne’de sevilen şarkılarını söyledi. Ersoy, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, elindeki şampanyayı yere atarak poz verdi. Ersoy, Demet Akalın’ın geçen yaz garsonun üzerine şampanya dökmesi hakkında “Demet öyle bilerek yapacak bir sanatçı değil. Espri yapmıştır. Sahnede öyle şovlar olabilir” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Birce Akalayın park keyfi

Aşk işi

Derya Uluğ önceki akşam Kıbrıs’taki Girne Rocks Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yaz sezonunda çok yoğun çalıştığını söyledi:

“10 gün üst üste sahneye çıktığım oldu. Bazı sabahlar uyandığımda hangi şehirde olduğumu hatırlamakta zorlanıyordum. Ama şikayetçi değilim, çünkü bizim işimiz aşk işi.”

Birce Akalayın park keyfi

Isparta’da Hande rüzgârı

Hande Yener konser maratonuna devam ediyor. Ünlü popçu geçtiğimiz akşam Isparta’da dinleyicileriyle buluştu. Meydan AVM’de sahneye çıkan Yener’e ilgi büyüktü. Meydanı dolduran kalabalık zaman zaman izdiham yaşanmasına yol açtı.

Birce Akalayın park keyfi


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