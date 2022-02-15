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Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız!

#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol#Lerzan Mutlu
Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Yayınlandığı 2017-2018 sezonuna damga vuran Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerden kalma dostluğu devam ediyor. Akalay, yakın dostu Çelikkol'un doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

BİR ÖMÜR AYRILMASIN YOLLARIMIZ

Akalay, yakın dostunun doğum gününü şu mesajla kutladı; "İbom! Canımn içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım... İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım."

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Rengarenk Lerzan!

Lerzan Mutlu sahneye döndü, önceki akşam Ulus’taki Uluorta Restoran’da dinleyicileriyle buluştu.

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Rengarenk bir elbise giyen Mutlu, modacı Gülşah Saraçoğlu’na sosyal medyada “İçimin renklerini elbiseye döken dostum” diyerek teşekkür etti.
Şarkıcı, sahne kostümleriyle gündeme gelen Gülşen için de “Ona her şey yakışıyor. Gülşen bu işin 1 numarasıdır” dedi. (Sayit DURMAZ)

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Aklımla sevişebileyim

Gecede 45’inci yaşını da kutlayan Lerzan Mutlu, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayatımda kimse yok. Aklımla sevişebileceğim bir erkek arıyorum.”

Bebek göründü

Bebek heyecanı yaşayan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti kar tatiline çıktı. Göbeği iyice belirginleşen Dizer, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin bu karesine beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Aşk doludizgin

Bilge Öztürk 44’üncü yaşını önceki akşam Şişli’deki Wu Bomonti’de verdiği partiyle kutladı. Sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile mutluluk pozları veren Öztürk, o kareleri Instagram sayfasında da paylaştı.

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

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Yetkililere sesleniyorum

Ayhan Taş önceki akşam Cihangir’deydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, setlerdeki uzun çalışma saatlerinden yakındı: “Ailemize vakit ayıramıyoruz. Varsa yoksa set. Bu böyle gitmiyor, yetkililere sesleniyorum.” (Sayit DURMAZ)

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Dönem dizisi istemiyorum

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman adlı dizilerdeki rolleriyle dikkat çeken Nurettin Sönmez, önceki akşam Cihangir’deki Rose Marine adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Gelecek planlarından bahseden oyuncu, “Artık dönem dizilerinde oynamak istemiyorum. Ben aslında çok duygusal insanım. Çok yoruldum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Birce Akalay yakın arkadaşı İbrahim Çelikkolun doğum gününü kutladı: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

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#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol#Lerzan Mutlu

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