Birce Akalay ile Hakan Kurtaş evleniyor mu?

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AŞKI BULUNCA SIKI SIKI SARILMAK GEREK



Hakan Kurtaş, güneş gözlüğü markası Carrera’nın yeni reklam yüzü oldu. Bu iş birliği önceki akşam Soho House İstanbul’da duyuruldu. Davette muhabirlerle bir araya gelen oyuncu, aşk sorularını da yanıtladı. Birce Akalay’la ilişki yaşayan Kurtaş, aşkın tarifini yapması istenince şöyle dedi: “Güzel bir his. Özetle kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim. Bunu biriyle yaşamak eşsiz bir şey, kıymetli bir şey. Bulunca da sıkı sıkı sarılmak gerek.”

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