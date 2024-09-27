Birce Akalay ile Hakan Kurtaş evleniyor mu?

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 08:40
Bir süredir meslektaşı Birce Akalay’la aşk yaşayan Hakan Kurtaş, sevgilisine Paris’te evlenme teklif ettiği iddiasını yalanladı: “Teklif yok. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz.”
AŞKI BULUNCA SIKI SIKI SARILMAK GEREKAĞZA SAKIZ EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİBirce Akalay
Hakan Kurtaş, güneş gözlüğü markası Carrera’nın yeni reklam yüzü oldu. Bu iş birliği önceki akşam Soho House İstanbul’da duyuruldu. Davette muhabirlerle bir araya gelen oyuncu, aşk sorularını da yanıtladı. Birce Akalay’la ilişki yaşayan Kurtaş, aşkın tarifini yapması istenince şöyle dedi: “Güzel bir his. Özetle kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim. Bunu biriyle yaşamak eşsiz bir şey, kıymetli bir şey. Bulunca da sıkı sıkı sarılmak gerek.”
’a birlikte çıktıkları Paris tatili sırasında evlenme teklif ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Hakan Kurtaş
, “Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey ama evlilik gibi konular, böyle ağza sakız edilmeyecek kadar önemli. Teklif olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz” dedi. Ünlü oyuncu
, geleceğe dair bir evlilik planı olup olmadığı sorusu üzerine de “Ufukta öyle bir şey yok. Zaten öyle şeyler ufakta görünüp yaklaşan şeyler olmuyor. Bir anda olan şeyler oluyor” diye konuştu.