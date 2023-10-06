Birce Akalay: Geçmişte hızlı yaşıyordum

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ÜNLÜ oyuncu Birce Akalay, InStyle dergisinin ekim sayısının kapak yüzü oldu. Yeni projesi “Bir Derdim Var”la Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak olan Akalay, hayatının nasıl bir döneminden geçtiği sorusuna “Gayet iyiyim çok şükür. Hayatta her şey aynı anda iyi gitmiyor elbette ama ben iyiliğin ya da daha doğrusu iyi kalmanın peşinde olduğum için, bu zamanda hepimiz gibi epey efor sarf ediyorum” diye yanıt verdi.

30’larını geride bırakmak üzere olan oyuncu gelen yıllarla barışık olduğunu da anlattı:

“18 yıldır hiç durmadan çalışıyorum. Belki de bu yüzden yılların nasıl geçtiğini anlamadım, hâlâ da zamanın hızına yetişemiyorum. Değişerek ve gelişerek yaş almaya çalışıyorum. Yaşadığım her anın ya da deneyimin farkında olarak ve azami derecede tadını çıkarmaya gayret ederek geçiyor 40’a merdiven dayadığım son yıllarım.”



KENDİME ÇOĞU ZAMAN HOYRAT DAVRANIYORDUM



Birce Akalay geçmişe dönüp baktığında hızlı yaşadığını gördüğünü söyledi:



“Geçmişte kendimce hızlı yaşıyordum. Biraz savruktum, hatta kendime çoğu zaman hoyrat davranıyordum. Şimdilerde daha çok kendi merkezimdeyim. Eski zamanlardan farklı olarak artık inceliklerden yoksun insanları anlamaya çalışmak yerine onlarla arama hissedilir mesafeler koymayı başarabiliyorum. Bu şekilde ruhen de daha az yoruluyorum. Son olarak, bir de içime atmamayı öğrendim sonunda.”



Haksızlıklara tahammül edemediğini de dile getiren oyuncu, “Kendimi bildim bileli böyleyim ben. Okulda da böyleydim. Ayrık otu, karşıt fikirli ya da farklı ihtimalleri varyasyonları sorgulayandım, hatta bazen isyan edendim. Ama genel olarak derdimi kimseye kötü söz söylemeden, özlük haklarına saygısızlık etmeden ifade etmeye çalışıyorum. Bu hiç değişmez” diye konuştu.

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AİLELERE UMUT IŞIĞI OLACAK

Birce Akalay, Kanal D’de yayınlanacak “Bir Derdim Var” isimli dizide Mert Fırat’la başrolde. Dizi, ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefliyor. Dizide Doktor Nilüfer’e hayat veren Birce Akalay, “Sekiz-dokuz aydır yoğun bir çalışma süreci devam ediyor. Ben projeye haziran ayında dahil oldum, okuduğum ilk andan beri de çok ama çok heyecanlıyım. Dilerim seyircimiz çok beğenir ve sever” dedi.