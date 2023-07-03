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Birce Akalay, Dengeli, makul ve kendime özenliyim

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#Birce Akalay#Marie Claire#Notre Dame
Birce Akalay, Dengeli, makul ve kendime özenliyim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:25

Birce Akalay, Marie Claire dergisinin yeni sayısında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Oyuncu, 40’lı yaşlardan beklentisini de şu sözlerle dile getirdi: “40 yaş döngüsüne geçtiğimiz yıl girdim. Dengede, makul ve nihayet kendime özenliyim.”

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Birce Akalay,, Marie Claire dergisinin temmuz sayısının kapak kızı oldu.

Akalay, “20’li ve 30’lu yaşlar nasıldı? Bu süreçte nasıl bir kadına evrildiniz? Ve 40’lardan beklentiniz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “20’ler tüy gibiydi, rüzgârla oradan oraya savrulur zamanla dans ederdi. 30’lar bir noktaya kadar Notre Dame’ın kamburu Quasimodo gibi... Şu an 39 yaşımdayım. Hatta tam da 40’ımdan aldığım ilk gün yazıyorum bunu. Ben o 40 yaş döngüsüne geçtiğimiz yıl girdim. Bu sene yine 30’ların son çırpınışları geldi ama artık tamamım bence 4x10 geldi. Artık çok huzurluyum bu yüzden. Dengede, makul ve nihayet kendime özenliyim.”

Birce Akalay, Dengeli, makul ve kendime özenliyim

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İLİŞKİM YOK HENÜZ ÂŞIK DEĞİLİM

Birce Akalay, aşk hakkında şunları söyledi: “Aşk müthiş bir şey. Ben hemen hemen her şeyi aşkla yapmayı seviyorum. Şu an ilişkim yok, henüz âşık değilim.”

Oyuncu, ilk aşkını da anlattı: “İlk aşkım ilkokuldaydı. İsmi Selim’di. Ben birinci sınıftım, o beşinci. Hayran hayran onu izlerdim bahçede teneffüste.” Akalay, artık iç huzurunun yerinde olduğunu sözlerine ekledi: “Mutsuzsam da birkaç gün eve kapanır, kimseyle görüşmez, bol bol düşünür yazar meselemi çözerim. Kimsenin kimseyi mutsuz etmeye hakkı olmadığını düşünüyorum.”

 

 

 

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#Birce Akalay#Marie Claire#Notre Dame

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