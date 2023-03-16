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Birce Akalay Almanya’da jüri koltuğunda

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#Birce Akalay#Türkiye Almanya Film Festivali#Nürnberg
Birce Akalay Almanya’da jüri koltuğunda
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:06

Almanya’nın Nürnberg kentinde bu yıl 27’ncisi düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali (Filmfestival Türkei Deutschland), 10 Mart’ta başladı. 19 Mart’a kadar devam edecek etkinliğin Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde Birce Akalay da yer alıyor.

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Başkanlığını yönetmen ve yapımcı Dominik Graf’ın üstlendiği, yönetmen Mehmet Binay, festival direktörü Nathalie Arnegger ve sinema yazarı Dr. Josef Nagel’in de bulunduğu jüri, geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıyla filmleri değerlendirdi.

Jürinin fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananlarına ödülleri 18 Mart’ta Nürnberg’deki CineCittà Sineması’nda yapılacak törenle takdim edilecek.

Birce Akalay Almanya’da jüri koltuğunda

Festivalde yönetmenler Şerif Gören ve Michael Verhoeven’e de sinemaya katkılarından dolayı onur ödülü verilecek.

 

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#Birce Akalay#Türkiye Almanya Film Festivali#Nürnberg

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