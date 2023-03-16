Birce Akalay Almanya’da jüri koltuğunda

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Başkanlığını yönetmen ve yapımcı Dominik Graf’ın üstlendiği, yönetmen Mehmet Binay, festival direktörü Nathalie Arnegger ve sinema yazarı Dr. Josef Nagel’in de bulunduğu jüri, geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıyla filmleri değerlendirdi.

Jürinin fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananlarına ödülleri 18 Mart’ta Nürnberg’deki CineCittà Sineması’nda yapılacak törenle takdim edilecek.

Festivalde yönetmenler Şerif Gören ve Michael Verhoeven’e de sinemaya katkılarından dolayı onur ödülü verilecek.