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Biran Damla Yılmaz prestijli rolü kaptı

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#Biran Damla Yılmaz#Mahsun Kırmızıgül#Haluk Levent
Biran Damla Yılmaz prestijli rolü kaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:50

Biran Damla Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül’ün yeni film projesi “Prestij Meselesi”nde başrol oynayacak. Film, Prestij Müzik’in kuruluş yıllarını konu alacak.

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Yönettiği ve oynadığı filmlerle sinema dünyasında ses getiren Mahsun Kırmızıgül, aylardır üzerinde çalıştığı “Prestij Meselesi” filminin oyuncu kadrosunu netleştirmeye başladı.

En son “Yasak Elma” dizisinde ‘Kumru’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, filmin başrol oyuncularından biri olacak.

Biran Damla Yılmaz prestijli rolü kaptı

MAHSUN, ÖZCAN VE HALUK YILLAR SONRA BİR ARADA

“Prestij Meselesi”nde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurduğu yıllar anlatılacak.

Yapım, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’i de yıllar sonra bir araya getirecek.

2023 yılında vizyona girmesi planlanan filmde Kırmızıgül’ü oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak.

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Deniz ve Levent’e kimlerin hayat vereceği ise merak konusu.

Biran Damla Yılmaz prestijli rolü kaptı

 

 

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#Biran Damla Yılmaz#Mahsun Kırmızıgül#Haluk Levent

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