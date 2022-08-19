Biran Damla Yılmaz prestijli rolü kaptı

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Yönettiği ve oynadığı filmlerle sinema dünyasında ses getiren Mahsun Kırmızıgül, aylardır üzerinde çalıştığı “Prestij Meselesi” filminin oyuncu kadrosunu netleştirmeye başladı.

En son “Yasak Elma” dizisinde ‘Kumru’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, filmin başrol oyuncularından biri olacak.

MAHSUN, ÖZCAN VE HALUK YILLAR SONRA BİR ARADA

“Prestij Meselesi”nde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurduğu yıllar anlatılacak.

Yapım, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’i de yıllar sonra bir araya getirecek.

2023 yılında vizyona girmesi planlanan filmde Kırmızıgül’ü oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak.

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Deniz ve Levent’e kimlerin hayat vereceği ise merak konusu.