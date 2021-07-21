Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri ve filmleri
Biran Damla Yılmaz, son günlerde özel hayatı ile öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Pek çok dizide yer alan Biran Damla Yılmaz, asıl ününü ise Kırgın Çiçekler isimli dizide kazanmıştır. Biran Damla Yılmaz, henüz genç yaşına rağmen pek çok dizide rol alma şansını elde etmiştir. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı dizileri ve filmleri
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.
YER ALDIĞI DİZİLER
Muhteşem Yüzyıl- Cariye
Yasak - Esma
Beyaz Yalan -Nesrin
Kırgın Çiçekler- Eylül
Canevim- Ceylan
Baraj-Nehir