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Hayat
Haber Giriş: 21.07.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri ve filmleri

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Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri ve filmleri

Biran Damla Yılmaz, son günlerde özel hayatı ile öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Pek çok dizide yer alan Biran Damla Yılmaz, asıl ününü ise Kırgın Çiçekler isimli dizide kazanmıştır. Biran Damla Yılmaz, henüz genç yaşına rağmen pek çok dizide rol alma şansını elde etmiştir. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı dizileri ve filmleri

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

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