Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri ve filmleri

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

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