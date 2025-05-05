Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

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Kanal D izleyicileri için ilk kez evinin kapılarını açan Ersubaşı huzurlu yuvasını gezdirdi.

Krem ve toprak tonlarının hakim olduğu salon oldukça ferah ve geniş.

Köşe koltuk ve ahşap sehpanın yer aldığı salonda altı kişilik yemek masası ve bir de büfe bulunuyor.

Ortamı yeşillendiren büyük bir çiçek, toprak tonlarında fon perde salonu tamamlıyor.

İki kızıyla birlikte yaşayan Ersubaşı evde çok fazla objeye yer vermemiş.

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Yatak odasında ise beyaz renkler hakim. Ferah ve ışıl ışıl oda da bir dolap ve çok sayıda kozmetik ürünü yer alıyor. Genç oyuncunun takıları da dikkat çekiyor.

Kızları ve kendisi için bir odayı kıyafetlerine ayıran Ersubaşı iki büyük gardırop dizayn etmiş.

Pembe ve cam kapaklı iki büyük dolap birbirinden renkli ve ışıltılı kıyafetlerle dolu.

Temiz, düzenli ve açık tonlardan oluşan mutfakta beyaz bir yemek masası bulunuyor. Ersubaşı burada hünerlerini sergiliyor.

25 yıldır buradayım... Usta oyuncu 5 oda 1 salon evinde kedileriyle yaşıyor!

Kariyerine 1964 yılında "Cilalı İbo ve Kırk Haramiler" filmiyle başlayan Zerrin Arbaş, sayısız dizi ve film projesinde rol alarak adından uzun yıllar söz ettirdi.

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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu'da 'Hülya' karakterine hayat veren Arbaş, uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçti. Evinin kapılarını Evrim Akın'a açan usta oyuncu lüks ve sanat galerisini andıran eviyle göz doldurdu.

Zerrin Arbaş'ın Kemerburgaz'da bulunan villası 5 oda bir salondan oluşuyor. Kendisi burada kedileriyle yaşıyor.

Salona girer girmez baharı anımsatan pembe çiçekli ve karşılık duran iki adet kanepe dikkat çekiyor. Diğer köşede ise cam bir yemek masası bulunuyor.

Ünlü ressam Avni Arbaş'ın kızı olan sanatçı babasının tablolarını büyük bir özenle evin her köşesinde sergilemiş.

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Salona kış aylarında yakmak için şömine ve klasik mobilyalar ayrı bir hava katıyor.

Daha önceden Tarabya'da oturan usta oyuncu, Göktürk'e taşınma hikayesini izleyicilerle paylaştı; ‘Önceden emlak bürom vardı, Tarabya'da oturuyordum. O evim yol yalısıydı. Orada 11 senem geçti. Arkadaşım burada orman evi aldı. O büyük bir hevesle anlattı, 'git gör' dedi. Ben de buraya geldim, bir ev aldım. Nükhet Duru ile aynı gün ev aldık. 25 yıldır buradayım. 20 yıldır da bu evde oturuyorum'

Yeşillikler içinde yaşayan Arbaş yatak odasını ise kendi zevkine göre döşemiş... Geniş ve ferah yatak odasında ilk göze çarpan gömme dolap. Yatak odasında kahve rengi ve yeşilin tonları hakim.

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Misafir odasında ise pembe tonlar ön plana çıkıyor. Duvarlarda yine değerli tablolar bulunuyor. Çift kişilik yatak, açık renk şifonyer odayla uyum içinde.

Henüz 35 yaşındayken kalp krizi sonucu vefat eden kızı Derya Arbaş'ın elbiselerini misafir odasında saklayan Zerrin Arbaş duygularını şu sözlerle ifade etti; 'Sanki benim kızım burada yaşıyor. Amerika'daymış gibi hissediyorum. Bana uygun elbiselerini giyiyorum. Doğmuşuz hepimiz bir şekilde bir yerlere gideceğiz'

Evini gezdirmeye devam eden usta oyuncu son olarak mutfağını izleyicilerle paylaştı. Tüm odalarda olduğu gibi mutfakta da geniş ve ferah ortam ön plana çıkıyor. Kahve ve mavinin uyumu dikkat çekiyor. Duvarlarda tablolar ve objeler bulunuyor.

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AŞK-I MEMNU İYİ BİR HATIRA

Uzun bir aradan sonra Aşk-ı Memnu dizisiyle ekrana dönen oyuncu o dönemi şu sözlerle anlattı: Yazılan rol naif bir insandı. Bana ‘siz oynar mısınız’ diye teklif geldi. Birdenbire kendimi Aşk-ı Memnu setinde buldum, iyi bir hatıra. Herkesin çok izleyip sevdiği bir işte. Ben son sezonda katıldım.

O EV VEHBİ KOÇ'UN YAZLIK EVİ

O ev 35 senedir Vehbi Koç'un yaşadığı yazlık ev. Aşk-ı Memnu ekibi güzel ev ararken onlara bu evi göstermiş oldum. Onlar dediler ki ‘Biz bu diziyi burada çekelim.’ O ev bir anda Aşk-ı Memnu evi oldu. Hatta orada bir güvenlik vardı, evi görmek için para teklif ediyorlardı.

Aşk-ı Memnu'da herkesle iyi anlaşıyordum. Geçmişimiz de olduğu için Nebahat hanımla daha yakındık. Kıvanç'a da bayılıyorduk, Beren Saat'e de öyle. Yönetmenimiz de gayet iyiydi. İyi bir ekipti ve de başarılı oldu.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor!