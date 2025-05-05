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Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Ünlüler Ev#Damla Ersubaşı#Evrim Akın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 12:10

"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" bu hafta “Sihirli Annem" dizisi ile yıllar önce hayatımıza giren ünlü oyuncu ve Influencer Damla Ersubaşı'nın evine konuk oldu.

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Kanal D izleyicileri için ilk kez evinin kapılarını açan Ersubaşı huzurlu yuvasını gezdirdi.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Krem ve toprak tonlarının hakim olduğu salon oldukça ferah ve geniş.

Köşe koltuk ve ahşap sehpanın yer aldığı salonda altı kişilik yemek masası ve bir de büfe bulunuyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Ortamı yeşillendiren büyük bir çiçek, toprak tonlarında fon perde salonu tamamlıyor.

İki kızıyla birlikte yaşayan Ersubaşı evde çok fazla objeye yer vermemiş.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

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Yatak odasında ise beyaz renkler hakim. Ferah ve ışıl ışıl oda da bir dolap ve çok sayıda kozmetik ürünü yer alıyor. Genç oyuncunun takıları da dikkat çekiyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Kızları ve kendisi için bir odayı kıyafetlerine ayıran Ersubaşı iki büyük gardırop dizayn etmiş.

Pembe ve cam kapaklı iki büyük dolap birbirinden renkli ve ışıltılı kıyafetlerle dolu.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Temiz, düzenli ve açık tonlardan oluşan mutfakta beyaz bir yemek masası bulunuyor. Ersubaşı burada hünerlerini sergiliyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

 

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25 yıldır buradayım... Usta oyuncu 5 oda 1 salon evinde kedileriyle yaşıyor!

Kariyerine 1964 yılında "Cilalı İbo ve Kırk Haramiler" filmiyle başlayan Zerrin Arbaş, sayısız dizi ve film projesinde rol alarak adından uzun yıllar söz ettirdi.

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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu'da 'Hülya' karakterine hayat veren Arbaş, uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçti. Evinin kapılarını Evrim Akın'a açan usta oyuncu lüks ve sanat galerisini andıran eviyle göz doldurdu.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Zerrin Arbaş'ın Kemerburgaz'da bulunan villası 5 oda bir salondan oluşuyor. Kendisi burada kedileriyle yaşıyor.

Salona girer girmez baharı anımsatan pembe çiçekli ve karşılık duran iki adet kanepe dikkat çekiyor. Diğer köşede ise cam bir yemek masası bulunuyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Ünlü ressam Avni Arbaş'ın kızı olan sanatçı babasının tablolarını büyük bir özenle evin her köşesinde sergilemiş.

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Salona kış aylarında yakmak için şömine ve klasik mobilyalar ayrı bir hava katıyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Daha önceden Tarabya'da oturan usta oyuncu, Göktürk'e taşınma hikayesini izleyicilerle paylaştı; ‘Önceden emlak bürom vardı, Tarabya'da oturuyordum. O evim yol yalısıydı. Orada 11 senem geçti. Arkadaşım burada orman evi aldı. O büyük bir hevesle anlattı, 'git gör' dedi. Ben de buraya geldim, bir ev aldım. Nükhet Duru ile aynı gün ev aldık. 25 yıldır buradayım. 20 yıldır da bu evde oturuyorum'

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Yeşillikler içinde yaşayan Arbaş yatak odasını ise kendi zevkine göre döşemiş... Geniş ve ferah yatak odasında ilk göze çarpan gömme dolap. Yatak odasında kahve rengi ve yeşilin tonları hakim.

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Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Misafir odasında ise pembe tonlar ön plana çıkıyor. Duvarlarda yine değerli tablolar bulunuyor. Çift kişilik yatak, açık renk şifonyer odayla uyum içinde.

Henüz 35 yaşındayken kalp krizi sonucu vefat eden kızı Derya Arbaş'ın elbiselerini misafir odasında saklayan Zerrin Arbaş duygularını şu sözlerle ifade etti; 'Sanki benim kızım burada yaşıyor. Amerika'daymış gibi hissediyorum. Bana uygun elbiselerini giyiyorum. Doğmuşuz hepimiz bir şekilde bir yerlere gideceğiz'

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

Evini gezdirmeye devam eden usta oyuncu son olarak mutfağını izleyicilerle paylaştı. Tüm odalarda olduğu gibi mutfakta da geniş ve ferah ortam ön plana çıkıyor. Kahve ve mavinin uyumu dikkat çekiyor. Duvarlarda tablolar ve objeler bulunuyor.

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Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

AŞK-I MEMNU İYİ BİR HATIRA

Uzun bir aradan sonra Aşk-ı Memnu dizisiyle ekrana dönen oyuncu o dönemi şu sözlerle anlattı: Yazılan rol naif bir insandı. Bana ‘siz oynar mısınız’ diye teklif geldi. Birdenbire kendimi Aşk-ı Memnu setinde buldum, iyi bir hatıra. Herkesin çok izleyip sevdiği bir işte. Ben son sezonda katıldım.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor

O EV VEHBİ KOÇ'UN YAZLIK EVİ

O ev 35 senedir Vehbi Koç'un yaşadığı yazlık ev. Aşk-ı Memnu ekibi güzel ev ararken onlara bu evi göstermiş oldum. Onlar dediler ki ‘Biz bu diziyi burada çekelim.’ O ev bir anda Aşk-ı Memnu evi oldu. Hatta orada bir güvenlik vardı, evi görmek için para teklif ediyorlardı.

Aşk-ı Memnu'da herkesle iyi anlaşıyordum. Geçmişimiz de olduğu için Nebahat hanımla daha yakındık. Kıvanç'a da bayılıyorduk, Beren Saat'e de öyle. Yönetmenimiz de gayet iyiydi. İyi bir ekipti ve de başarılı oldu.

2017 yılında eşinin vefatıyla sarsılmıştı... Artık çocuklarıyla bu evde yaşıyor!

 

 

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#Ünlüler Ev#Damla Ersubaşı#Evrim Akın

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