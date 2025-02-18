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İşte Cenk Eren'in sitem dolu sözleri:

'YILLARCA KÜS KALDIM'

"Şimdi bana diyeceksiniz ki, 'Cenk, neden 20 sene sonra bu konuyu açıyorsun?' 20 sene sonra açmamın sebebi, ben geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim. Hatta geçen seneden beri çok düşündüm, bunu tekrar gündeme getirip getirmemeyi. Çünkü bunu ben, bu yüzden bir arkadaşımı suçladım, bir şarkıcı arkadaşımı, ve yıllarca küs kaldım onunla. Onun yaptığı söylenmişti bana. Ama şimdi her şey ortaya çıktı."

'BENİM KURUMSAL İŞLERDE OLMAMI İSTEMİYORLARDI'

" Açıklayayım size, neden böyle oldu, niye böyle yapmışlar. Ben, onlar için her zaman bir bar şarkıcısı olarak kalmalıydım. Öyle istiyorlardı. Benim konser vermemi, benim albüm yapmamı, benim televizyon programı yapmamı, benim kurumsal işlerde olmamı istemiyorlardı. Çünkü onlar sırf kendileri için her şeyi istiyorlardı."

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'10 SENE ÖNCE ÖĞRENSEM ONLARI HAŞAT EDERDİM'

" Aramızdaki fark şuydu: Onlar da çok iyi şarkıcıydı veya enstrümantaldi, besteciydi, söz yazarıydı. Fakat ben hem çok iyi şarkıcıydım hem de sahnesi çok iyi olan biriydim. Onlarda o sahne yoktu, onun için yapamıyorlardı. Bunu 10 sene önce öğrenseydim, onları haşat ederdim. Ama şimdi bakıyorum, düşündüm, düşündüm, benim bir şey yapmama gerek kalmamış. Bir tanesi yataklarda, bir tanesi alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor."

'ONLAR DEĞİL'

Cenk Eren'in paylaşımının ardından Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç'ın isimleri gündeme geldi. Eren, bu konuya da açıklık getirdi:

"Ne İbrahim Tatlıses ne Serdar Ortaç ne de Mehmet Ali Erbil. Bu üç sanatçı dostumuda çok severim çok kıymetlidirler.Allah üçünede şifalar versin sağlıkla huzurla yaşasınlar."