BİR SORUDAN FAZLASI | Sigara içen de var, kulak kirini koltuğa süren de... Neden toplu taşımada böyle davranışlara şahit oluyoruz?

Toplu taşıma alanlarında görülen bu davranış türleri tabii ki normal olarak tanımlanamaz. Zaman içerisinde, toplumsal kültür ve toplumsal yapı çerçevesinde, bazı kurallar, normlar ve davranış biçimleri şekillenmiştir. Haliyle her ortamın, her mekânın kendine has normları ve kuralları gelişmiştir. Toplu taşıma ortamında bir insanın ayakkabısını çıkartıp oturmasının toplumun geneli tarafından anormal olarak görülmesi anlaşılabilen bir durumdur. Çünkü zaman içerisinde ortak yaşam alanlarında bu tip bir davranışın gelişmediğini biliyoruz. Sigara konusunu örnek olarak verecek olursak, bilindiği üzere, ortak alanlarda sigara içmek yasaktır. Yasakların toplumlarda cezai yaptırımı vardır. Örneğin, yüklü bir para cezası ödemek bu yaptırımlardan biridir. Fakat görüldüğü üzere, insanlar cezai yaptırımı olan kurallara bile uymuyorlar ve sanki bu davranışlar normalmiş gibi davranmaya devam ediyorlar.

Sosyolog ve Sosyal Psikolog Doç. Dr. Ahu Özmen Akalın