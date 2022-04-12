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Bir seyahatte 4 il gezdiler

#Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz#Pervin Ersoy#Keremcem
Bir seyahatte 4 il gezdiler

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, 5-7 Nisan tarihleri arasında Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.

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Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy’un başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, Ege’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir programla devam etti.

Bir seyahatte 4 il gezdiler

Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye Rotahane ekibinden Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’nun yanı sıra Keremcem, Müge Boz ve Hakan Akkaya katıldı. 4 ili kapsayan geniş ve dopdolu bir programla ekip keşif dolu üç gün geçirdi. Gezinin ilk durağı Uşak oldu. Geceyi NG Hotels Afyon’da geçiren Rotahane ekibi ikinci gün hem Afyon hem de Kütahya illerini gezdi. Üçüncü gün Afyon’un doğal güzelliklerinin yanı sıra Bilecik şehir merkezindeki tarihi değerler görüldü.

Bir seyahatte 4 il gezdiler

 

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#Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz#Pervin Ersoy#Keremcem

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