Bir seyahatte 4 il gezdiler

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Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy’un başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, Ege’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir programla devam etti.

