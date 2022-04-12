Bir seyahatte 4 il gezdiler

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy’un başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, Ege’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir programla devam etti.
Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye Rotahane ekibinden Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’nun yanı sıra Keremcem
, Müge Boz ve Hakan Akkaya katıldı. 4 ili kapsayan geniş ve dopdolu bir programla ekip keşif dolu üç gün geçirdi. Gezinin ilk durağı Uşak oldu. Geceyi NG Hotels Afyon’da geçiren Rotahane ekibi ikinci gün hem Afyon hem de Kütahya illerini gezdi. Üçüncü gün Afyon’un doğal güzelliklerinin yanı sıra Bilecik şehir merkezindeki tarihi değerler görüldü.