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'Bir Hikayemiz Var' sergisindeki portrelerin satışı gerçekleşti

#Oppo#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Sergi
Bir Hikayemiz Var sergisindeki portrelerin satışı gerçekleşti

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve OPPO'nun hayata geçirdiği 'Bir Hikayemiz Var' sergisinde, ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak'ın çektiği tüm portrelerin satışı gerçekleşti.

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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile OPPO'nun beraber hayata geçirdiği 'Bir Hikayemiz Var' sergisinde sergilenen tüm portre fotoğrafların satışı gerçekleşti. Ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak OPPO Reno6 kullanarak Toplum Gönüllüsü gençlerin portrelerini çekmişti. Çekilen portreler ve portrelerin ardındaki öyküler 'Bir Hikayemiz Var' isimli sergiyle tanıtılmıştı.  

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yaparak sosyal fayda yaratan gençlerin projelerini desteklemek ve gönüllülük hikayelerinin bir parçası olmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çekilen fotoğraflar, NFT olarak açık artırmayla satıldı. NFT eserinin satışından elde edilen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına bağışlandı. OPPO geçtiğimiz yıl da Toplum Gönüllüleri Vakfı'na akıllı telefon bağışında bulunarak Toplum Gönüllüsü gençlere destekte bulunmuştu.

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#Oppo#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Sergi

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