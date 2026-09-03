'Bir haftada 8 kilo verdim' Tarık Mengüç'ten sanat camiasına sitem!

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Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Mengüç'e ilk etapta apandisit şüphesiyle müdahale edilmişti. Ancak yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilen sanatçı, ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından bağırsağından alınan kitle patolojik incelemeye gönderilmişti.

SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI

Yaklaşık iki hafta boyunca sonuç bekleyen Mengüç ve ailesi, patoloji raporunun temiz çıkmasıyla rahat bir nefes almıştı. Ünlü şarkıcı, sonucu öğrendiği an çektiği videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etmişti.

'BİR HAFTADA 8 KİLO VERDİM'

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Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından rutin kontrol için hastaneye gelen Tarık Mengüç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hastalık sürecinin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça yorduğunu belirten sanatçı, kısa sürede 8 kilo verdiğini söyledi.

Mengüç, geçirdiği zorlu sürecin ardından sanat camiasındaki bazı dostlarına da sitem etti. Kendisi için zor olan günlerde bazı isimlerin arayıp sormamasının kırgınlığını yaşadığını dile getiren şarkıcı, vefasızlıktan yakındı.

"VEFAYI UNUTMAYACAĞIM"

Sanat camiasında kendisini yalnız bırakanların yanı sıra zor günlerinde yanında olan isimlerin de bulunduğunu belirten Mengüç, özellikle Hülya Avşar ve Davut Güloğlu'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisine dostlukların ve vefanın değerini bir kez daha gösterdiğini ifade eden ünlü şarkıcı, kendisini bu süreçte yalnız bırakmayan isimlerin ilgisini unutmayacağını belirtti.

HERKESE GÖNLÜK KIRIK

"Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin. Elini verdin kolunu alamazsın. Allah'tan ben sanat camiasında çok fazla içerde değildim. Hep dışardan gözlemliyordum. Kendi yağımda kendim kavruluyordum. Ailemi koruma altına almıştım. Ama yıllar gelen bir süreç vardı... Benim bu hastalığıma sebep belki de gerçekten sanat camiası... Sanat camiasında beni ilk önce Hülya Avşar ve Davut Güloğlu aradı. Sosyal medyamda çok fazla sanatçı mesaj çekmiş ama bir ara be... Bir ara yani... Tarık'ım nasıl oldun, iyi misin, hoş musun? Herkese gönlüm kırıldı."

