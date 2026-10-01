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Acar, şiddete uğradığı fotoğrafın İnanır tarafından annesine gönderilerek tehdit edildiğini de iddia etmişti.

Acar, hukuki süreç başlatırken, İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Levent İnanır, hakkında ortaya atılan darp ve şiddet iddialarına yanıt verdi.

Nokta TV’ye konuşan oyuncu, eski eşine yaşananları reddetti:

“Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın ‘biliyorum’ desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz.”