Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

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SANAYİDE RESTORAN AÇTI



Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik’le evlenerek şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti.

Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

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Sibel Turnagöl restoranında masa toplarken objektife yansıdı.

MASA SİLİP SİPARİŞ ALIYOR



Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra’da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor. Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.