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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

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#Sibel Turnagöl#Oyuncu#Atatürk Oto Sanayi Sitesi
Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 08:22

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Ünlü oyuncu, ‘Maslak Sofra’ adlı mekânında sipariş alıp masa topluyor, yemekleri kendi elleriyle servis ediyor.

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SANAYİDE RESTORAN AÇTI

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik’le evlenerek şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

Sibel Turnagöl restoranında masa toplarken objektife yansıdı.

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MASA SİLİP SİPARİŞ ALIYOR

Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra’da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor. Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

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#Sibel Turnagöl#Oyuncu#Atatürk Oto Sanayi Sitesi

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