Bir dönemin ünlü modeline dostlarından destek! 'ALS ile savaşta yalnız değilsiniz'

Kenan İmirzalioğlu, Ece Uslu gibi ünlü isimlerin kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen bir çocuk babası Mısırlı, bu savaşta yalnız olmadığını söyledi:

“6 yıl önce ALS teşhisi yapıldı. O günden bugüne ilerleme oldu. Bu süreçte zor zamanlar geçirdim. Daha yeni açılmaya başladım. Hep ailemin içinde tuttum bunu. Tedavisi olmayan bir hastalık. Belki bir farkındalık yaratırız. Hem ALS olan hem de ne yapacağını bilmeyenlere söylediklerim ışık olur.”

Motor nöron adıyla da bilinen ALS, kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen bir hastalık.