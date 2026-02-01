Bir devir kapandı...Ünlü sanatçı Fatih Ürek'e veda

Haberin Devamı

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Ürek, uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Önceki akşam yaşamını yitiren sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü simaları gelmeye başladı.

Demet Akalın, Seda Sayan, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Özlem Yıldız, Polat Yağcı ve Deniz Seki, Ürek'in ailesine başsağlığı diledi. Deniz Seki tabutun başında dua edip arkadaşıyla vedalaştı.

Fatih Ürek'in naaşı camiye getirildi. Kardeşleri ünlü şarkıcının tabutuna yaslanıp gözyaşı döktü.

DOSTLARINDAN VEDA

Gülben Ergen: Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani! Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun.

Özlem Yıldız: Hala inanamıyorum, çok güzel bir dostumu kaybettim, acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm, iyi ki öpmüşüm.

Kuşum Aydın: Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…

Fatih Ürek, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’n defnedilecek.

SAHNELERE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM

Fatih Ürek, vefatından kısa bir süre önce YouTube’da yapay zekâyla oluşturulan Alara X’in programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı “Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana. Dışarıda çok süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım” ifadelerini kullanmıştı. Sanatçı sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Dünyadaki savaşlar, insanların çaresizliği hüzünlendiriyor beni hatta oturup ağlıyorum. Benim gelecekten bir kaygım yok. Kendimce bir hayat kurdum. Yine de çocukları düşünüyorum ve dünyanın bu son halini çok beğenmiyorum.”