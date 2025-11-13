Bir devir daha kapandı... Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Muazzez Abacı’dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 5 Kasım tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldı. Ancak böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı, Dün 78’inci doğum gününde (12 Kasım 1947) yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Budak, “Büyük üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak” ifadelerini kullandı. Muazzez Abacı’nın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

GAZİNOLARIN ARANILAN ASSOLİSTİ

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Radyosu’na 1966’da girdi. 1973’te ilk plağı ‘Bir Sen Kaldın İçimde’yi Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Radyo yılları sonrasında İstanbul’daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45’lik ve LP doldurdu. ‘Şakayık’ ve ‘Vurgun’ adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı. Sanatçı, 2000’li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği’ndeki genel durgunluğun etkisiyle, kendisini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti. 2007 yılında ‘Hayalin İçin Söyle’ adlı TV programında jüri üyesi olarak yer aldı. 2011 yılında sanatçı dostu Gönül Yazar’la birlikte bir reklam filminde rol aldı. Bu, Abacı’nın ilk ve tek reklam projesi oldu.

4 EVLİLİK YAPTI

Muazzez Abacı ilk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı. Bu evlilikten doktor olan kızı Saba dünyaya geldi. Daha sonra Avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ve iki yıl evli kaldı. 1980’de ise ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi. 1983 yılında boşanan çift, 1986’da ikinci kez evlendi. Ancak 1993’te yeniden boşandılar.

MAKSİM’İN PARLAYAN YILDIZI

SACİT ASLAN: Maksim Gazinosu’nun altın yıllarının parlayan yıldızı: Muazzez Abacı. Maksim sahnesinde ilk kez 1975 yılında ışıklar onun üzerine yandığında, Türk müziği bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti. Muhteşem sesi, sahne asaleti ve yorumundaki derin duyguyla kısa sürede milyonların kalbinde taht kuran Muazzez Abacı, gerçek anlamda bir assolistti. Her şarkısında, her sahneye adım attığında, sanatın doruğuna ulaşmış bir zarafet ve ustalık vardı. Sanat hayatı boyunca Türk müziğine kattıkları, eşsiz sesiyle yorumladığı eserler ve sahneye getirdiği o büyüleyici duruş, onu unutulmazlar arasına taşıdı. Büyük Abacı’ya Yaradan’dan gani gani rahmet diliyor, bu büyük sanatçının hatırasını daima saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün vefat eden sanatçı Muazzez Abacı’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu (dün) akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi. (ANKARA)

GÖNÜLLERDE SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: “Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz.”

TÜRK MÜZİĞİMİZİN UNUTULMAZ SESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Sanat Müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı’nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. (AA)

BİR DEVİR DAHA KAPANDI

Muazzez Abacı’nın ölüm haberini alan sanat dünyasının ünlü isimleri, üzüntülerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler.

EROL EVGİN: Birlikte aynı sahneleri paylaştığım değerli dostum, Türk müziğinin çok büyük sanatçısı Muazzez Abacı’yı kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Sevgili Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyamıza başsağlığı diliyorum.

AJDA PEKKAN: Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, Sevgili Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, ışıklar içinde uyusun.





NİLÜFER: Maalesef kaybettik. Türk Sanat Müziği’nde bir dev ses, bir ekol, aslan yürekli bir kadın. Çok severdim, çok. Kaybettik hem de yaş gününde. Mekânı cennet olsun, nurlarla dolsun.

SAFİYE SOYMAN: Büyük üstat, büyük ses, mekânı cennet olsun. Muazzez Abacı’yı kaybettik. Derin üzüntü içindeyim. Allah sabır versin sevenlerine, başta çocuklarına.

KAMURAN AKKOR: Türk müziğinin büyük ismi, birlikte pek çok kez aynı sahneyi paylaştığım kıymetli sanatçı arkadaşım Muazzez Abacı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Sanatı, zarafeti ve güçlü sesiyle gönüllerimize taht kuran Muazzez Abacı’yı daima saygı, sevgi ve özlemle anacağım. Mekânı cennet olsun.

BİR DEV SES, BİR EKOL

CENK EREN: Çok çok üzgünüm. Bir efsaneyi, muhteşem bir yorumcuyu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Olmadı be abla, olmadı.

SEDA SAYAN: Büyük ustayı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

NEBAHAT ÇEHRE: Bazı sesler hiç unutulmaz. Çok üzgünüm.

YOLUN IŞIK, MEKÂNIN CENNET OLSUN

ŞEHRAZAT: Gitti Türk Sanat Mûsikisi’nin son altıncı ekolü. Büyük sanatçı, büyük yorumcu ve çok sevdiğim canım Muazzez Abacı melek oldu. Fevkalade üzgünüm.

BÜLENT ERSOY: Bir devir daha kapandı. Canım arkadaşım, bu gece benim içimi yaktın. Yandım, yandım, yandım. Nurlar içinde yat.

EBRU GÜNDEŞ: Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!

FÜSUN ÖNAL: Üzgünüm. Yolun ışık, mekânın cennet, rahmetin bol olsun.

ATA DEMİRER: Marşandiz Stüdyosu’nda “Ata’cım benim şarkımı okumuşsun” deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi, nur içinde yatın Muazzez Hanım.

DEMET AKALIN: Kendisini tanımak, kadrosunda olmak. ‘O saçlarını kestirme bir daha’ diyerek uyarmıştı ilk İzmir Gazino dönemimde. Nur içinde yatsın.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı’nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.