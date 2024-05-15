Bir davet çok dedikodu

Haberin Devamı

Müzikonair tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri, önceki akşam Maltepe Üniversitesi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.



Törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede ödül alanlar arasında Mert Demir, Furkan Andıç, Nilsu Berfin Aktaş ve Hasan Can Kaya da vardı.

Konuşmam

‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Nilsu Berfin Aktaş, ‘Blok 3’ lakaplı rap’çi Hakan Aydın’la biten ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermedi: “Bir şey söylemek istemiyorum. Şimdiye kadar konuşmadım, şimdiden sonra da hiç konuşmayacağım.”

Haberin Devamı

Yorumlar şaşırttı

Furkan Andıç gecede ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü aldı. Aybüke Pusat’la 4 yıllık ilişkisinin kıskançlık nedeniyle bittiği öne sürülen oyuncu, sorular üzerine şöyle dedi: “Ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Bu kadar yoruma ve eleştiriye açık olması ve insanların buna dahil olması beni şaşırtan bir durum. Bu kargaşa benim içinde olmak istemediğim bir şey.”

Şakalaştık, bitti

‘En iyi komedyen’ ve ‘en iyi talk show’ ödülleri Hasan Can Kaya’ya takdim edildi. Futbol oynarken omzunu kıran Kaya, geceye kolunda atelle katıldı. “Bir aksilik olmazsa 2-3 haftaya askıyı çıkaracağım” diyen komedyen, Cem Yılmaz’la arasındaki ‘veteran’ polemiği sorulunca şöyle dedi: “Şakalaştık, bitti. Ortada bir gerginlik yok. Ben her zaman komedyen büyüklerimle ilgili saygılı bir şekilde konuşuyorum.”

Avşar’a teşekkür

‘En iyi erkek pop sanatçısı’ seçilen Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla ilgili sorular karşısında “Karışıyor ortalık!” diye espri yaptı. Şarkıcı, sosyal medyada yapılan yorumlar için “Yorumlar yapılır. Aldırış etmiyorum, hiç önemli değil benim için” dedi. Demir, Hülya Avşar’ın “Serenay’a ayıp olmasın ama Mert Demir çok hoş çocuk” açıklaması hatırlatılınca da kahkaha attı: “Çok teşekkür ederim kendisine, sağ olsun.”

Haberin Devamı

Amacım ünlü olmak değildi



Alişan, “en iyi fantezi-arabesk müzik sanatçısı” seçildi. Şarkıcı, “Mesleğe ilk başladığımda öncelikli amacım çok ünlü olmak ve çok para kazanmak değildi. İyi konuşulmak ve çocuğuma manevi anlamda iyi bir miras bırakmak her zaman tek gayem oldu” dedi.