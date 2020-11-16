Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
Bir Başkadır dizisinde Meryem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel, dizileri ve filmleri ile araştırılan isim olmaya başladı. Kuzey Güney ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Öykü Karayel, son olarak Netflix yapımı Bir Başkadır isimli dizide Meryem karakterine hayat verdi. Peki, Bir Başkadır Meryem'i Öykü Karayel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Öykü Karayel dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler
Bir Başkadır dizisinin Meryem'i Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.
ÖYKÜ KARAYEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|Tür
|2011-2013
|Kuzey Güney
|Cemre Çayak Tekinoğlu
|Başrol
|Dizi
|2014-2015
|Kara Para Aşk
|İpek
|Yardımcı rol
|Dizi
|2015
|Bulantı
|Aslı
|Başrol
|Film
|2015
|Toz
|Azra Naziri
|Başrol
|Film
|2016
|Muhteşem Yüzyıl Kösem
|Dilruba Sultan
|Yardımcı rol
|Dizi
|2017-2018
|Kalp Atışı
|Eylül Erdem
|Başrol
|Dizi
|2017
|İşe Yarar Bir Şey
|Canan
|Başrol
|Film
|2018
|Put Şeylere
|Elif
|Başrol
|Film
|2018-2019
|Muhteşem İkili
|Yağmur Bulut
|Başrol
|Dizi
|2019
|Jet Sosyete
|Sinem
|Konuk oyuncu (45. bölüm)
|Dizi
|2020
|Bir Başkadır
|Başrol
|İnternet dizisi
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