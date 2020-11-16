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Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

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Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
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Bir Başkadır dizisinde Meryem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel, dizileri ve filmleri ile araştırılan isim olmaya başladı. Kuzey Güney ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Öykü Karayel, son olarak Netflix yapımı Bir Başkadır isimli dizide Meryem karakterine hayat verdi. Peki, Bir Başkadır Meryem'i Öykü Karayel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Öykü Karayel dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler

Bir Başkadır dizisinin Meryem'i Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.

ÖYKÜ KARAYEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

YılYapımRolNotlarTür
2011-2013Kuzey GüneyCemre Çayak TekinoğluBaşrolDizi
2014-2015Kara Para AşkİpekYardımcı rolDizi
2015BulantıAslıBaşrolFilm
2015TozAzra NaziriBaşrolFilm
2016Muhteşem Yüzyıl KösemDilruba SultanYardımcı rolDizi
2017-2018Kalp AtışıEylül ErdemBaşrolDizi
2017İşe Yarar Bir ŞeyCananBaşrolFilm
2018Put ŞeylereElifBaşrolFilm
2018-2019Muhteşem İkiliYağmur BulutBaşrolDizi
2019Jet SosyeteSinemKonuk oyuncu (45. bölüm)Dizi
2020Bir Başkadır Başrolİnternet dizisi
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