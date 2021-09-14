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Bir Başka Güzel Ebrar kimdir?
Bir Başka Güzel Ebrar, yarışmayı izleyen pek çok kişinin hayatına dair detayları merak ettiği isim oldu. Yarışmaya binlerce aday arasından sıyrılarak katılım şansı yakalayan Bir Başka Güzel Ebrar, Ankaralı olan Ebrar, aslen Sivaslıdır. İşte, Bir Başka Güzel Ebrar hakkında detaylı bilgiler
Bir Başka Güzel yarışmacısı Ebrar Kula, 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Ebrar, peyzaj teknikeri olarak iş hayatına devam ediyor. Boyu 1,80 olan Ebrar'ın kilosu ise 70 olarak biliniyor. Moda ile lise yıllarında tanışan Ebrar, o dönemlerde modellik ve mankenlik de yaptığını ifade ediyor.