Bir Başka Güzel Ebrar kimdir?

Bir Başka Güzel yarışmacısı Ebrar Kula, 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Ebrar, peyzaj teknikeri olarak iş hayatına devam ediyor. Boyu 1,80 olan Ebrar'ın kilosu ise 70 olarak biliniyor. Moda ile lise yıllarında tanışan Ebrar, o dönemlerde modellik ve mankenlik de yaptığını ifade ediyor.

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