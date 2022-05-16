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Bir ay önce kaza geçirmişti... Belçim Bilgin zorlu süreci yatağından anlattı!

#Belçim Bilgin#Kapadokya#İstanbul
Bir ay önce kaza geçirmişti... Belçim Bilgin zorlu süreci yatağından anlattı

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, Kapadokya'dan İstanbul’a dönmek için havaalanına giderken kullandığı araçla yüksek bir kasisten geçince belini incitti.  Uçakta bel ağrısının geçmemesi üzerine Bilgin, İstanbul Havalimanı’na iner inmez direkt hastaneye gitti.

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Yapılan kontrollerin ardından Bilgin'in belinin çıktığı anlaşıldı. Uzun zamandır evinde istirahatte olan ünlü oyuncu yaşadığı süreci anlattı.

Sosyal medya hesabından korseli fotoğraflarını paylaşan Bilgin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

ALDIĞINIZ NEFES GÜZELLİKLER GETİRSİN!

“Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!

Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan’da, Kapadokya’da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul’a, kaza geçirdim!

Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik! Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı!

Şansa oldukça ihtiyacımız var orası kesin. Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, yaza.

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Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim. Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği... Yalnız değiliz!

Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum!

Aldığınız nefes güzellikler getirsin!"

Bir ay önce kaza geçirmişti... Belçim Bilgin zorlu süreci yatağından anlattı

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#Belçim Bilgin#Kapadokya#İstanbul

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