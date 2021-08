Billy the Kid kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü? İşte Billy the Kid hakkında merak edilenler

Britanya’daki müzayede evi Bonhams, 1881’de şerif Pat Garret’in Billy the Kid’i öldürürken kullandığı Colt marka kurma horozlu tabancanın kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı. Peki gerçek adı Henry McCarty olan Billy the Kid kimdir, nasılve kaç yaşında öldü? İşte Billy The Kid’in esrarengiz hayatı…

Billy the Kid Kimdir?

Gerçek adı Henry McCarty olan Billy the Kid, New York'ta 23 Kasım 1859’da doğmuştur. Babasının ölümünden sonra annesi ve kardeşleriyle Colorado'ya taşınmış ve burada soygun ve yasadışı faaliyetlerle dolu bir hayata başlamıştır.

1877-1878 arası Lincoln Bölge Savaşı'nda birçok kişiyi elleriyle öldürmüş bir kanun kaçağıdır.

Amerika'nın güney eyaletlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde köşe bucak aranan Billy the Kid'in, kimi kaynaklara göre 27 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Billy the Kid, 1878 yılında bir şerifi öldürdüğü gerekçesiyle asılarak ölüme mahkum edilmiş, ancak cezaevinden kaçmayı başarmıştı.

Billy the Kid'in New Mexico eyaleti dışına çıkması yasaklanmıştı ve Şerif Patt Garrett tarafından eyaletin Fort Sumner şehrinde yakalandı ve öldürüldü. Kendisinin silahsız olduğu ve karanlıkta öldürüldüğü söylentileri vardır. Fort Sumner'da Charlie Bowdre'nin yanında gömülmüştür.

Kendisi hakkında birçok sinema filmi çekilmiştir ancak Young Guns (1988) bunlar arasında Lincoln Bölge Savaşı'nı daha fazla gösteren bir filmdir. Filmin devam filmi Young Guns II’ de ise kendisinin hapisten kaçması ve eski takımını tekrar kurmasını konu almaktadır. Kendisi hakkında çekilen sinema filmlerinde kendisini birçok oyuncu oynamıştır. Kris Kristofferson ve Emilio Estevez bunlar arasındaki en ünlüleridir.

Billy the Kid kaç yaşında, nasıl öldü?

Henry McCarty ismiyle doğan ve aynı zamanda William Bonney adını taşıyan Billy the Kid göğsünden kurşunlanarak ölmüştü. Öldüğünde ise henüz 21 yaşındaydı.

Billy the Kid’i kim, neden öldürdü?

Vahşi Batı’nın en tanınmış kanun kaçakçısı olarak bilinen Billy the Kid, Arizona ve New Mexico’da sekiz kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Aylar süren takip sonrası şerif Garret 14 Temmuz 1881’de New Mexico’da bir çiftlikte bulduğu 21 yaşındaki Billy the Kid’i öldürdü.

Hollywood sinemasına ilham kayrağı olan Billy the Kid ile ilgili bugüne kadar 50’de fazla film çevrildi.

