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Billur Kalkavan taburcu oldu

#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Akciğer Kanseri
Billur Kalkavan taburcu oldu

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan’dan sevindirici haber geldi.

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44 kiloya kadar düşen 59 yaşındaki oyuncu, kemoterapi tedavisinin üçüncü seansı için geçen hafta hastaneye yatmıştı.

Kilo almaya başlayan Kalkavan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla taburcu olduğunu duyurdu.

Doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan sanatçı, o karelerin altına şöyle yazdı:

“Doktorum Doç. Dr. Şahin Laçin, en büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemo sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum.”

Billur Kalkavan taburcu oldu

KORONAVİRÜS SONRASI ANLAŞILDI

Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

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“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir Film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik.”

 

 

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#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Akciğer Kanseri

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