Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilgehan Baykal'ın biyografi bilgileri

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Bilgehan Baykal, özellikle bilişim sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimi ve akademik çalışmaları ile tanınmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası şirketlerde yöneticilik yapmış, aynı zamanda ekonomi ve dijitalleşme konularında çeşitli yayınlarda yer almıştır. Peki, Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitimi boyunca University of Maine’de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School’da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca, Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimini tamamlamıştır. Baykal, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe önemli pozisyonlarda yer almıştır.

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BİLGEHAN BAYKAL KARİYERİ

Bilgehan Baykal, bilişim sektöründe 20 yılı aşkın süredir hem yerel hem de uluslararası firmalarda yöneticilik yapmaktadır. Ayrıca, 10 yılı aşkın süredir ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında yazılar yazmış ve "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biri olmuştur. Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) yönetim kurulu üyesi ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.