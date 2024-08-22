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Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilgehan Baykal'ın biyografi bilgileri

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Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında Bilgehan Baykalın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:03

Bilgehan Baykal kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilgehan Baykal, İstanbul doğumlu olup, eğitimini İTÜ Makina Mühendisliği bölümünde tamamlamış, sonrasında ise çeşitli uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe yöneticilik yapan Baykal, aynı zamanda ekonomi ve dijitalleşme konularında köşe yazıları kaleme almaktadır. Peki, Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Bilgehan Baykal, özellikle bilişim sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimi ve akademik çalışmaları ile tanınmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası şirketlerde yöneticilik yapmış, aynı zamanda ekonomi ve dijitalleşme konularında çeşitli yayınlarda yer almıştır. Peki, Bilgehan Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitimi boyunca University of Maine’de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School’da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca, Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimini tamamlamıştır. Baykal, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe önemli pozisyonlarda yer almıştır.

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BİLGEHAN BAYKAL KARİYERİ

Bilgehan Baykal, bilişim sektöründe 20 yılı aşkın süredir hem yerel hem de uluslararası firmalarda yöneticilik yapmaktadır. Ayrıca, 10 yılı aşkın süredir ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında yazılar yazmış ve "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biri olmuştur. Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) yönetim kurulu üyesi ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.

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