Bilge Öztürk'ten tartışma yaratacak sözler: Çocuğu değil özgürlüğü seçtim

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Ünlü isim, Sarp Levendoğlu’nun çocuk yerine sörf yapmayı tercih ettiği açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle konuştu: “Ben bu zamana kadar hiç evlenmek, çocuk sahibi olmak istemedim. Hâlâ aynı noktadayım. Bu bir özgürlük hissi. Sörf de, rüzgâr da, deniz de bunun devamı. Seçme şansım olduğunda, özgürlüğü seçerim.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sundance hatırası

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin imzasını taşıyan “Öldürdüğün Şeyler” (The Things You Kill) filminin dünya prömiyeri, geçen cuma ABD’nin Utah eyaletinde düzenlenen Sundance Film Festivali’nde gerçekleşti.

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Gösterime başrol oyuncuları Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç da katıldı. Film ekibi, festival sonrası Utah’ta karlı havanın tadını çıkardı. Hazar Ergüçlü, birlikte çektirdikleri fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Benden izin aldınız mı?

Özge Özacar önceki akşam Cihangir’deki Jash adlı mekândaydı.

Genç oyuncu çıkışta fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterdi, muhabirlere “Arkadaşlar benden izin aldınız mı çekmek için? Konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik, şimdi evimize gideceğiz” dedi. Özacar, mekânın önünde duran bir taksi olmasına rağmen yarım saat boyunca taksi bekledi. (Sayit DURMAZ)

Setteki eğlenceli anları

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de rol alan Dilin Döğer, küçük oyuncu Kuzey Gezer ile setteki eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gezer, Döğer’in yanaklarını sıkarak oyuncunun hangi takımı tuttuğunu söyledi.

Rüyalar diyarında macera

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” sinemaseverlerle buluştu.

Başrollerini Mert Turak ile Ada Erma’nın paylaştığı, hasta babaannesini kaybetmekten korkan ve masallarla dolu büyülü bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın maceralarını konu alan “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı”, geçen cuma vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu yapımda Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli ve Somer Sivrioğlu da rol alıyor.

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Bedri Usta’ya iş başvurusu

Kebap ustası Bedri Aydoğdu, çalışanlarından yeni yıl için maaş beklentilerini bir kâğıda yazmalarını istedi ve tüm talepleri kabul etti.

Bunu öğrenen Ozan Güven, Bedri Usta’ya iş başvurusunda bulundu! İstediği maaşı kâğıda yazan Güven’in Aydoğdu’yla çektiği esprili video, sosyal medyada beğeni topladı.

Karne kutlaması

Ümit Erdim geçtiğimiz günlerde kızı Ses ile Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Baba-kız, yarıyıl tatilinin keyfini Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde çıkardı. Erdim ve kızı, The Galliard Brasserie’de de yemek yedi. Oyuncu, “Bir haftadır rahatsızdım, yeni yeni kendime geliyorum. Kızımın karne hediyesini kutlayamamıştık. Şimdi zaman geçiriyoruz” dedi. (Behlül AYDIN)

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Hoşgeldimn 23. yaşım

Yağmur Yüksel, 23’üncü yaşını dostları ve ailesi ile kutladı.

Oyuncu, başına taç takarak doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yüksel, “Hoş geldin 23. yaşım. Yeni yaş, yeni başlangıçlar” notunu da yazdı. Paylaşımlara birçok beğeni ve yorum geldi.