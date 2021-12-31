Bilal Sonses: Aldatılmam 250 şarkı yaptırdı

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Sonses, çok dinlenen “İçimdeki Sen” şarkısının hikâyesini şu sözlerle anlattı:

“Bu şarkının özünde aşk ve aldatılma meselesi var. 16 yaşımdayken aldatıldım. Duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana 250 şarkı yazdırdı. ‘İçimdeki Sen’ bunlardan sadece biriydi. İnsanlar sadece bunu duydu. Bu anılarımdan besleniyorum. Aşkı çok yoğun yaşıyordum. Bahsettiğim ilişki 2 ay kadar sürdü. 2 ayın sonunda aldatıldım. Tesadüfen mesajla öğrendim. Bana tek faydası şarkılar bırakması oldu. Müzik benim için hep iyileştirici oldu.” Ünlü şarkıcı, 9 yaşında babasını kaybettiğini ve mütevazi bir ailede büyüdüğünü söyledi: “Annem, hem anne hem de baba oldu. Şimdi düşündüğümde o yaşta bir kadına göre çok ağır yükler edinmişti.”