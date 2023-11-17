Bihter galasında Farah Zeynep Abdullah’ın kıyafeti filmden daha çok konuşuldu

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“Bihter” ekibi, Adnan’ı canlandıran Osman Sonant dışında galaya tam kadro katıldı. Sonant’ın ise ailevi sorunları nedeniyle geceye gelmediği öne sürüldü. Oyuncular, gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘Bihter’ rolünü oynayan Farah Zeynep Abdullah, “Aşk-ı Memnu dizisiyle yapılacak kıyaslamalar için ne söylemek istersiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Benim için efsanevi bir işti Aşk-ı Memnu. Aynı senaryo ama farklı iki iş. Çok harika bir senaryo olduğu için bizden sonra da yine çekenler olacaktır.”

Behlül’ü canlandıran Boran Kuzum ise “Ben çok kıyaslanacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bu projeye herkes farklı, güzel bir iş çıkarmak için girdi” dedi. O sırada araya giren Farah Zeynep Abdullah’ın “Oyuncuların yanı sıra bütçeler de çok farklı, niye kıyaslanıyor ki anlamıyorum” sözleri ekibi güldürdü.

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KÜS DEĞİLDİK Kİ BARIŞALIM

Anne-kızı canlandıran Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi’nin çekimler sırasında kavga ettiği öne sürülmüştü. Ataizi, “Barıştınız mı” sorusuna “Biz küs değildik ki barışalım. Biz çok güzel bir ikili olduk. Dışarıdan yanlış algılansa da öyle bir durum yok” yanıtını verdi.

Farah Zeynep Abdullah ise aynı soruyu “Ne demem gerekiyor, bilmiyorum” diyerek geçiştirdi.

İkili daha sonra kameralar karşısında birbirine sarılarak poz verdi.

Hayalimdeki kıyafet

Galaya damgasını vuran, Farah Zeynep Abdullah’ın Maison Margiela imzalı elbisesi oldu. Oyuncu, 124 bin liralık elbise için “Sıra dışı bir kıyafet istiyordum, tam da hayalimdeki gibi bir kıyafet giydim. Onun için çok mutluyum” dedi.

1 milyon dolarlık bilekliğe 2 koruma

Hande Ataizi, 1 milyon dolar değerindeki bileklik taktı. Takı firması, oyuncuya geceye özel gönderdiği bileklik için iki de koruma görevlendirdi.

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Bu soruyu muhatabına sorun

10 yıllık eşi Emir İçgören’le boşanma aşamasında olan Zeynep Beşerler, ihanet iddiası sorulunca şöyle dedi: “Soruyu muhatabına sorun. Dava aşamasındayız.”