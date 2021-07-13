Bige Önal kimdir, kaç yaşında, nereli? Bige Önal’ın oynadığı diziler

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın uzun yıllardır gıpta ile bakılan ilişkilerini noktaladıkları konuşuluyor. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştıkları birlikte olan fotoğrafları silmesi ise hayranlarını üzdü. Peki Bige Önal kimdir? İşte Bige Önal’ın oynadığı diziler ve hayatıyla ilgili merak edilenler…

BİGE ÖNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1990 doğumlu olan 31 yaşındaki genç oyuncu İstanbul’da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanan Önal, Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

BİGE ÖNAL DİZİLERİ

2006 yılında oynadığı ‘Kısmetim Otel’ dizisiyle kariyeri başlamıştır.

2007 yılında Kısmetim Otel dizisinde Gizem karakterine hayat verdi.

2010’da Elde Var Hayat’ın Yeliz’ini canlandırırken, 2011 ve 2012 yıllarında fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl’da Rita karakterindeydi.

2014- ‘Benim Adım Gültepe’de başrol oyuncusu olan Bige Önal, 2015’te ‘Maral: En Güzel Hikayem’de yardımcı karakterdi.

2017 yılında yaz dizisi olan Bodrum Masalı’ında lal karakteriyle izleyenleriyle buluştu.

2018’de ‘Tehlikeli Karım’ ve ‘Bozkır’ yapımlarında yer aldı.

2020 yılında internet dizisi ‘Hakan: Muhafız’da Berrin karakterindeydi.

2020 ve 2021 yılında son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin Atakan karakterine hayat verdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada