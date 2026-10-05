Beyza Şekerci ve Engin Hepileri’den oğulları Can’a duygusal kutlama

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Beyza Şekerci, oğlunun doğum günü dolayısıyla duygularını dile getiren bir mesaj yayınladı. Şekerci, paylaşımında Can’a olan sevgisini ve onunla ilgili dileklerini şu sözlerle ifade etti:

“2018’den bu yana 5 Ekimler. İyi ki doğdun Can’ımız. İyi ki bizi seçtin oğlum. Güzel kalplim, vicdanlım, duygularını hep dışarı vuranım, sevgi selim, coşkulum, heyecanlım, cesaretlim... Seninle her hayali gerçekleştirmek ve mücadele gücüne hayran olmak bu hayatta yaşadığım en mükemmel duygum olabilir. Seni çok seviyorum canım oğlum.”

8 yaşına bastı

2018 yılında dünyaya gelen Can, bugün 8 yaşına girdi. Oğullarının doğum gününü birlikte kutlayan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, aile mutluluklarını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

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Beyza Şekerci ve Engin Hepileri’nin aşkları sette başladı: Şimdi oğulları Can’la aynı çatı altında

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri’nin yıllar önce bir dizi setinde başlayan hikâyesi, bugün mutlu bir aile hayatına uzanıyor. 2013 yılında yayınlanan İntikam dizisinin setinde tanışan çiftin, set arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

Sette başlayan arkadaşlık aşka dönüştü

Aynı projede rol alan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, başlangıçta iş arkadaşlığı ve dostluk temelinde bir yakınlık kurdu. Ancak zamanla birbirlerini daha yakından tanıyan ikilinin ilişkisi aşka dönüştü.

Engin Hepileri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şekerci'nin çalışkanlığı, disiplinli yapısı ve güler yüzlü tavrından etkilendiğini dile getirmişti. Set ortamında başlayan ilişki, kısa sürede ikilinin hayatındaki en önemli birlikteliklerden biri haline geldi.

2015’te nikâh masasına oturdular

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Aşklarını bir süre sonra evlilikle taçlandıran Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, 2015 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin evliliğiyle birlikte ortak hayatları da yeni bir döneme taşındı.

2018 yılında oğulları Can’ın dünyaya gelmesiyle aileleri büyüyen Şekerci ve Hepileri, bugün hayatlarını oğullarıyla birlikte sürdürüyor.