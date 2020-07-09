Beyza Şekerci kimdir nereli? Beyza Şekerci dizileri ve filmleri
Beyza Şekerci, magazin gündeminde adının anılması dolayısıyla son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 1999 yılında bale hayatına başlayan Beyza Şekerci, dizileri ve filmleri ile ekran başındaki pek çok seyirci tarafından yakinen tanınıyor. Peki, Beyza Şekerci kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Beyza Şekerci 24 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında anaokulunda başladığı baleye, 1995 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Çocuk Balesi kadrosuna dahil olarak devam etti.
1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda profesyonel bale hayatı başladı.
Orta-Lise ve Lisans eğitimini konservatuvarda tamamlayan Şekerci, yüksek lisans eğitimini de aynı okulun Tiyatro Bölümü'nde bitirdi.
Bu sürece paralel olarak oyunculuk kariyeri başladı ve "Beyaz Gelincik" (2006) "Süper Babaanne" (2008), "Es-Es" (2009), "Bitmeyen Şarkı" (2010), "Firar" (2011) "İntikam" (2013-2014), "Hayat Ağacı" (2014) dizilerinde, "Türkan" (2011), "Gelmeyen Bahar" (2013), "Takım" (2015) sinema filmlerinde ve "Nazım Hikmet Yaşamak"(2005) adlı tiyatro oyununda rol aldı.
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda eğitmenliğini devam ettirmesinin yanında, halen Moda Sahnesi'nde "En Kısa Gecenin Rüyası" adlı tiyatro oyununda "Hermia" rolünü oynamaktadır.
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