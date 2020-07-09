Beyza Şekerci kimdir nereli? Beyza Şekerci dizileri ve filmleri

Beyza Şekerci 24 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında anaokulunda başladığı baleye, 1995 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Çocuk Balesi kadrosuna dahil olarak devam etti.

1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda profesyonel bale hayatı başladı.

Orta-Lise ve Lisans eğitimini konservatuvarda tamamlayan Şekerci, yüksek lisans eğitimini de aynı okulun Tiyatro Bölümü'nde bitirdi.

Bu sürece paralel olarak oyunculuk kariyeri başladı ve "Beyaz Gelincik" (2006) "Süper Babaanne" (2008), "Es-Es" (2009), "Bitmeyen Şarkı" (2010), "Firar" (2011) "İntikam" (2013-2014), "Hayat Ağacı" (2014) dizilerinde, "Türkan" (2011), "Gelmeyen Bahar" (2013), "Takım" (2015) sinema filmlerinde ve "Nazım Hikmet Yaşamak"(2005) adlı tiyatro oyununda rol aldı.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda eğitmenliğini devam ettirmesinin yanında, halen Moda Sahnesi'nde "En Kısa Gecenin Rüyası" adlı tiyatro oyununda "Hermia" rolünü oynamaktadır.