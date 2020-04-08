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Hayat
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Beyti Engin kimdir?

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Beyti Engin kimdir?
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Ünlü oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi. Hemen operasyona alınan ünlü oyuncuya üç stent takıldı.Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Beyti Engin'in dostları da ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından Beyti Engin'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Beyti Engin kimdir?

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Beyti Engin, diziseverlerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Beyti Engin hakkında merak edilenler...

1981 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edirne de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti ve Dialog isimli özel bir bir kurumdan bir yıl oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2014 yılının Haziran ayında başlayan Ulan İstanbul dizisinde Hayati karakterini canlandırmıştır.

Aynı zamanda, 2000 Yılından bu yana Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Adsız" karakterine hayat vermiştir.

 

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