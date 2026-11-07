Beynimde tümör çıktı... 'Kadına bak çirkinleşmiş' dediler

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FİLİZ Taçbaş, Kanal D’de ekrana gelen Asiye Acar’ın sunduğu ‘Pazar Gezmesi’ programına Foça’daki evinin kapılarını açtı. Yaklaşık iki yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu, bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı.

Yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini söyleyen Taçbaş, bu durumu uzun süre kimseye açıklamadığını belirtti. Hastalık ve tedavi sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini ifade eden oyuncu, 6.5 ay önce ameliyat olduğunu söyledi.

Hastalığı nedeniyle kilo veren ve saçlarını kestirmek zorunda kalan Taçbaş, dış görünüşündeki değişim üzerinden yapılan yorumların kendisini nasıl etkilediğini de anlattı.

Sağlık mücadelesinden habersiz kişilerin görüntüsü hakkında yorum yapmasına üzüldüğünü belirten oyuncu, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi:

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“Yaşadığım o eziyeti biliyorum, yine de şükrediyorum halime. İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, ‘Kadına bak, çirkinleşmiş’ dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun. Ama pozitif bir insan olduğum için yorumları çok fazla takmadım. Ama bence her şeyin bir zamanı vardı. Siz gelmeseydiniz bunu belki anlatmazdım ama demek ki anlatmanın zamanı gelmiş.”

FİLİZ Taçbaş , hastalık haberini nasıl aldığını açıkladı:

“Bir rahatsızlık yaşadım, tahlillerimde beynimde tümör çıktı. Ama bunu kimseye söylemedim, çünkü çok zor bir dönemdi benim için. Ameliyat oldum. Bunu insanlar zamanla öğrendi. Çok fazla kilo vermiştim. Saçlarımı kestirdim mecburen, çünkü uzun bir süreçti benim için.” Ameliyatın öncesinde ve sonrasında oldukça zor günler geçiren Taçbaş, tedavi sürecinde yaşadığı hafıza sorunlarını da anlattı. Ameliyat sonrasında bir dönem birçok şeyi hatırlamakta güçlük çektiğini belirten oyuncu, kendisini ve ailesini yeniden hatırlamaya çalıştığı günleri “Adım Filiz, kızım var” sözleriyle aktardı.



Oyuncu, yaşadığı zorlu dönemi geride bırakırken sevenlerinin desteğinin kendisini ayakta tuttuğunu da dile getirdi.



HOLLYWOOD’DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ



Programda geçmişteki kariyerine ilişkin bilinmeyenleri de paylaşan Taçbaş, yıllar önce Hollywood’dan aldığı teklifi neden kabul etmediğini anlattı. O dönem Türkiye’de “Mahallenin Muhtarları” gibi sevilen bir dizide rol aldığını ve kariyerinden memnun olduğunu söyleyen oyuncu, Türkiye’deki hayatını geride bırakmak istemediğini belirtti:

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“O zamanlar Türkiye’de ‘Mahallenin Muhtarları’ gibi bir dizide oynuyorum, halk seviyor, işimi seviyorum. Nasıl bırakıp gideyim? Zaten bir işim var, gencim, güzelim, ileride giderim diye düşündüm.”