Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu... Ahu Yağtu'dan ilk açıklama

Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu... Ahu Yağtudan ilk açıklama
Eylül 25, 2025 15:02

Oyuncu Ahu Yağtu r 16 Eylül'de ahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Ahu Yağtu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Merhabalar... Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül'de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum..."

