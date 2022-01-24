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‘Beyaz sözleşmeye uymadı’ davası

#Beyazıt Öztürk#Rıza Cerit#İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi
‘Beyaz sözleşmeye uymadı’ davası
Özge Eğrikar

Şovmen Beyazıt Öztürk’e dava açan Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, davayı kazanırsa bedelin tamamını kimsesiz çocuklara ve şehit ailelerine bağışlayacağını açıkladı.

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Açılan davaya göre Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyon firması sahibi Rıza Cerit ile bir sözleşme imzaladı. Şovmen sözleşmeye aykırı olarak başka bir firma ile de başka bir anlaşma sağladı.

Ardından Cerit’e de mail ve mesaj atarak aralarındaki sözleşmeyi feshettiğini söyledi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tarafların avukatları katılırken, mahkeme, dava dosyasındaki evrak ve bilgilerin gizli tutulması yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Rıza Cerit, “Davanın kazanılması halinde mahkemenin hükmettiği bedelin tamamını kimsesiz çocuklara ve şehit ailelerine bağışlayacağım” dedi.

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