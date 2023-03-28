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Betül Demir’den deprem ağıdı

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#Betül Demir#Deprem Ağıdı#Hatay
Betül Demir’den deprem ağıdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:41

 BETÜL Demir, depremzedeler yararına “Mamoş” türküsünü seslendirdi.

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Aranjör Emirhan Cengiz ve gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile stüdyoya giren şarkıcı, kayıtlar esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

Türküyü okurken çok zorlandığını dile getiren Demir, “Stüdyo aşaması uzun sürdü. En az 10 kez gözyaşlarıma hâkim olamayarak kaydı yarıda kestim. Klip çekmeyeceğim. Kötü günleri hafızalarda tekrar tekrar tazelemek istemiyorum. Sadece duygularımı notalara dökmek istedim. Allah bu millete daha büyük acılar yaşatmasın” dedi.

Betül Demir, eserden elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

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#Betül Demir#Deprem Ağıdı#Hatay

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