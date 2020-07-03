Betül Böçkün kimdir? Betül Böçkün'ün çocuğu neden öldü?

Betül Böçkün'ün çocuğu neden öldü sorusu, programı izleyen her seyircinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar programda başarılı bir şekilde ilerleyen Betül Böçkün, son günlerde hayat hikayesinin konu olması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki, Betül Böçkün kimdir ve Betül Böçkün'ün çocuğu neden öldü? İşte, o konuda detaylı bilgiler

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR VE ÇOCUĞU NEDEN VEFAT ETTİ?

24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.



Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan Betül Böçkün, kuaförlük yapıyor.

BETÜL BÖÇKÜN'ÜN SEVGİLİSİ HAKKINDA

Betül Böçkün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.