Beste'nin ilk davası değil, miras paylaşımı yapıldı!

Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bilirkişi raporu var

“Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getirilmiyor. Kayahan’ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış, sözleşmelerindeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Açılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş, sözleşmelere ait imzaların Kayahan’ın el ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir” dedi.

Miras paylaşımı yapıldı

Özal Oğuz, taraflar arasında miras paylaşım sözleşmesi de imzalandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda, taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir.”

‘Belgelerdeki imza sahte’

Beste Açar, özel bir kriminal inceleme bürosunda yapılan tetkikte, babasına ait olduğu iddia edilen söz konusu imzaların Kayahan’ın el yazısıyla uyuşmadığını öne sürdü.