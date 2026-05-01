Beste'nin ilk davası değil, miras paylaşımı yapıldı!

#Kayahan#Miras Davası#Telif Hakları
Bestenin ilk davası değil, miras paylaşımı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:50

Beste Açar, 3 Nisan 2015’te hayatını kaybeden babası Kayahan’ın şarkı teliflerinin sahte imzayla İpek Açar Kömürcü’ye devredildiğini iddia etti. Açar’ın iddialarına Kayahan Açar’ın hayatta olduğu dönemden itibaren tüm hukuki yönetimini gerçekleştiren Avukat Özal Oğuz yanıt verdi.

Oğuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Bilirkişi raporu var

“Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getirilmiyor. Kayahan’ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış, sözleşmelerindeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Açılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş, sözleşmelere ait imzaların Kayahan’ın el ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir” dedi.

Miras paylaşımı yapıldı

Özal Oğuz, taraflar arasında miras paylaşım sözleşmesi de imzalandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda, taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir.”

Bestenin ilk davası değil, miras paylaşımı yapıldı

‘Belgelerdeki imza sahte’ 

Beste Açar, özel bir kriminal inceleme bürosunda yapılan tetkikte, babasına ait olduğu iddia edilen söz konusu imzaların Kayahan’ın el yazısıyla uyuşmadığını öne sürdü.

Bestenin ilk davası değil, miras paylaşımı yapıldı

 

 

#Kayahan#Miras Davası#Telif Hakları

