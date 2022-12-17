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Bestemsu Özdemir'den evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş

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#Bestemsu Özdemir#Serkan Mehmet Durdu#Haluk Levent
Bestemsu Özdemirden evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 08:25

Bestemsu Özdemir-Serkan Mehmet Durdu çifti önceki akşam Haluk Levent ile yemeğe çıktı. Durdu, sevgilisine bu hafta evlenme teklif edeceğini açıkladı.

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GANGNAM STYLE İLE ÇİFTETELLİ

Bestemsu Özdemir bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’dan evlenme teklifi beklediğini açıklamış, Durdu da muhabirlerin sorularına “Yakında olacak” diye yanıt vermişti.

Bestemsu Özdemirden evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş

Çift önceki akşam Backyard’da Haluk Levent’le yemek yedi. Çıkışta Durdu’nun yolcu ettiği Levent şöyle konuştu: “Bestemsu ve Serkan’ın yakında düğünü var. Bestemsu dedi ki; ‘Abi düğünüme Gangnam Style’ı (PSY) getireceğim, çiftetelli oynayacağız beraber’.”

Bestemsu Özdemirden evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş

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TEKLİF BU HAFTA OLACAK

Serkan Mehmet Durdu, “Evlenme teklifini ne zaman yapacaksınız?” sorusuna “Bu hafta olacak. Haluk Abi nikâh şahidim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim” yanıtını verdi, ardından mekâna Bestemsu Özdemir’in yanına döndü.

Bestemsu Özdemirden evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş

Bir süre sonra dışarı çıkan Özdemir, Haluk Levent’in açıklamalarıyla ilgili sorular üzerine boş parmaklarını gösterdi: “Arkadaşlar parmaklarım hâlâ boş. Daha benim yüzüğüm yok. Evlilik teklifi almadım!” 

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#Bestemsu Özdemir#Serkan Mehmet Durdu#Haluk Levent

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