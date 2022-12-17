Bestemsu Özdemir'den evlilik teklifi sorularına yanıt: Parmaklarım hâlâ boş

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GANGNAM STYLE İLE ÇİFTETELLİ



Bestemsu Özdemir bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’dan evlenme teklifi beklediğini açıklamış, Durdu da muhabirlerin sorularına “Yakında olacak” diye yanıt vermişti.

Çift önceki akşam Backyard’da Haluk Levent’le yemek yedi. Çıkışta Durdu’nun yolcu ettiği Levent şöyle konuştu: “Bestemsu ve Serkan’ın yakında düğünü var. Bestemsu dedi ki; ‘Abi düğünüme Gangnam Style’ı (PSY) getireceğim, çiftetelli oynayacağız beraber’.”

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TEKLİF BU HAFTA OLACAK



Serkan Mehmet Durdu, “Evlenme teklifini ne zaman yapacaksınız?” sorusuna “Bu hafta olacak. Haluk Abi nikâh şahidim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim” yanıtını verdi, ardından mekâna Bestemsu Özdemir’in yanına döndü.

Bir süre sonra dışarı çıkan Özdemir, Haluk Levent’in açıklamalarıyla ilgili sorular üzerine boş parmaklarını gösterdi: “Arkadaşlar parmaklarım hâlâ boş. Daha benim yüzüğüm yok. Evlilik teklifi almadım!”