Bestemsu Özdemir: Başkası büyütsün diye doğurmadım!

KEŞKE BU KADAR BEKLEMESEYDİM

Bestemsu Özdemir, eşi eski basketbolcu Ersin Görkem ve 2 aylık oğlu Sarp Marco ile önceki akşam Cihangir 22 adlı mekânın önünde görüntülendi.

Annelik yolculuğunu anlatan oyuncu, “Çok keyifli. Bu yaşa kadar beklemiş olmaktan üzgünüm. Hayatımda hiçbir şey değişmedi, artık daha kalabalık geziyoruz o kadar” dedi.

Doğumdan kısa süre sonra setlere dönen Özdemir, bebeğini yanından hiç ayırmadığını söyledi:

“Çocuğumun 2 aylık hayatının 35 günü sette geçti. Kuzu kuzu annesine eşlik ediyor. Oğlum aşkım benim, beni hiç üzmüyor.”

O BAĞI KOPARMAK İSTEMİYORUM

Bestemsu Özdemir’e çalışırken bebeğini neden dadıya bırakmadığı sorusu yöneltildi. Oyuncu şöyle konuştu:

“Ben yapamam. Bakıcısız çocuk bakmak çok zor, biz de eve yeni bir yardımcı aldık ama bebeğimi ona teslim etmiyorum. Ben onu başkası büyütsün diye doğurmadım. Herkesin kendi tercihi, saygı duyuyorum ama ben onunla ilgilendiğim sürece annelik duygusunu daha çok hissediyorum. O bağı koparmak istemiyorum.”