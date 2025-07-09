Beste Açar'dan iddialara yanıt: Davadan 8 ay sonra ilişkim başladı

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Beste Açar “1.5 yıldır boşanmaya çalıştığım bir süreç var. Avukatlar ilerliyor. Yüzünü dahi görmedim, sesini dahi duymadım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Doğru tektir ve kendisinin boşanmama sebebi sadece benden para istiyor oluşu. Evliliğimiz süresince de ben onun iki kez hacizini ödedim, maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama artık ben böyle bir boşanma sürecine şahit olmadım. Benim de annem babam ayrıldı, ben de boşandım. Ki evlatlarım vardı, ortak edinilmiş mallarımız da vardı. Burada hiçbir şey yokken kendisi benden para istiyor. Para vermediğim için de boşanmıyor” dedi.

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Açar, İsmail Aslan’la ilişkisinin dava açtıktan sonra başladığını belirtti:

“Ben ona dava açtıktan 8 ay sonra ilişkim oldu. Ve evet imam nikahıyla da evlendik. Boşanınca resmi olarak da evleneceğim. Ömrümün sonuna kadar onun gibi bir adamdan boşanmayı da beklemeyeceğim. Çünkü para almadan boşanmayacağını söylüyor. Eski eşinin açtığı bir dava var, ben de ona şahitlik yapacağım. Eski eşine de mağduriyet yaşanmış. O bir koca olarak maddi manevi sorumluluğunu yerine getirmeyen, yalan söyleyen, evlerden ırak olması gereken bir karakterdir. Bu da benim sınavımdı, mezun oldum.”





