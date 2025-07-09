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Beste Açar'dan iddialara yanıt: Davadan 8 ay sonra ilişkim başladı

Güncelleme Tarihi:

#Beste Açar#Evren Bölek#İsmail Aslan
Beste Açardan iddialara yanıt: Davadan 8 ay sonra ilişkim başladı
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:58

KAYAHAN’ın kızı Beste Açar, boşanma sürecinin devam ettiği eşi Evren Bölek’in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.

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Beste Açar “1.5 yıldır boşanmaya çalıştığım bir süreç var. Avukatlar ilerliyor. Yüzünü dahi görmedim, sesini dahi duymadım. Allah herkesin yolunu açık etsin. Doğru tektir ve kendisinin boşanmama sebebi sadece benden para istiyor oluşu. Evliliğimiz süresince de ben onun iki kez hacizini ödedim, maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama artık ben böyle bir boşanma sürecine şahit olmadım. Benim de annem babam ayrıldı, ben de boşandım. Ki evlatlarım vardı, ortak edinilmiş mallarımız da vardı. Burada hiçbir şey yokken kendisi benden para istiyor. Para vermediğim için de boşanmıyor” dedi.

Beste Açardan iddialara yanıt: Davadan 8 ay sonra ilişkim başladı

Beste Açar-Evren Bölek

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Açar, İsmail Aslan’la ilişkisinin dava açtıktan sonra başladığını belirtti:

“Ben ona dava açtıktan 8 ay sonra ilişkim oldu. Ve evet imam nikahıyla da evlendik. Boşanınca resmi olarak da evleneceğim. Ömrümün sonuna kadar onun gibi bir adamdan boşanmayı da beklemeyeceğim. Çünkü para almadan boşanmayacağını söylüyor. Eski eşinin açtığı bir dava var, ben de ona şahitlik yapacağım. Eski eşine de mağduriyet yaşanmış. O bir koca olarak maddi manevi sorumluluğunu yerine getirmeyen, yalan söyleyen, evlerden ırak olması gereken bir karakterdir. Bu da benim sınavımdı, mezun oldum.”

Beste Açardan iddialara yanıt: Davadan 8 ay sonra ilişkim başladı

Beste Açar - İsmail Aslan

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#Beste Açar#Evren Bölek#İsmail Aslan

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