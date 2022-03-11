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Beste Açar: Eski sevgilim Oksal Erev beni tehdit etti

#Beste Açar#Oksal Erev#Kayahan
Beste Açar: Eski sevgilim Oksal Erev beni tehdit etti
Özge Eğrikar

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Oksal Erev'den ayrılan Beste Açar, mahkemeye başvurdu.

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MERHUM sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar ve deprem tahmini uzmanı Oksal Erev, 2 Şubat 2022 tarihinde evleneceklerini duyurmuştu. Ancak Açar, düğünü ertelediklerini açıklamış ve sosyal medyadan şu notu paylaşmıştı: “İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. 3 ay içerisinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde, eskiden arkadaşım olan kişiyle 10 Şubat itibarıyla hiçbir ilişkim kalmamıştır.”

Uzaklaştırma kararı aldırdı

Beste Açar, eski sevgilisi Oksal Erev’in kendini tehdit ettiği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Açar’ın ifadesine göre Oksal Erev, “Seni Türkiye’ye rezil ederim, her şeyi paylaşırım” şeklinde tehditlerde bulundu. Açar, eski sevgilisi hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı da aldırdı. 

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#Beste Açar#Oksal Erev#Kayahan

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