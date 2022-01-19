Beste Açar babasının şarkısını söyleyecek

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Açar, albümün habercisi olan single’ını ise babasının doğum günü 29 Mart’ta yayınlayacak. Beste Açar, single’dan elde edilen tüm geliri de Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlayacak.

Açar, sosyal medya hesabından daha önce sahneye çıktığı bir videoyu şu notla paylaştı: “Hangi Kayahan şarkısını söylememi istersiniz? Şarkı önerilerinizi bekliyorum. En çok istek alan şarkı hangisiyse onunla yola devam edeceğim. Ruhun şad olsun babam. Doğum gününde hediyemiz olsun. Şarkıcı değilim ama şarkı söylemeye âşığım. Aşkla yapılan her şey aşkın ta kendisi olur.”

Beste Açar, babası Kayahan’ın şarkılarından albüm hazırlayacak.