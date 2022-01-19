Beste Açar babasının şarkısını söyleyecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Araçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı 2 bin kişi kurtarıldıAraçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Galibiyete rağmen o isme yüklendi Berabere bitmesi için çok uğraştı...Galibiyete rağmen o isme yüklendi! "Berabere bitmesi için çok uğraştı..."#Beşiktaş
2.6 milyar lira ceza kesilmişti Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı2.6 milyar lira ceza kesilmişti! Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı#Rekabet Kurulu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldıAşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!#Serenay Sarıkaya
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Beste Açar babasının şarkısını söyleyecek

#Beste Açar#Kayahan#Yeni Albüm
Beste Açar babasının şarkısını söyleyecek
Fuat Çağdaş

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar, babasının sevilen şarkılarından oluşan bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

 Açar, albümün habercisi olan single’ını ise babasının doğum günü 29 Mart’ta yayınlayacak. Beste Açar, single’dan elde edilen tüm geliri de Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlayacak.

Açar, sosyal medya hesabından daha önce sahneye çıktığı bir videoyu şu notla paylaştı: “Hangi Kayahan şarkısını söylememi istersiniz? Şarkı önerilerinizi bekliyorum. En çok istek alan şarkı hangisiyse onunla yola devam edeceğim. Ruhun şad olsun babam. Doğum gününde hediyemiz olsun. Şarkıcı değilim ama şarkı söylemeye âşığım. Aşkla yapılan her şey aşkın ta kendisi olur.” 

Beste Açar babasının şarkısını söyleyecek

Beste Açar, babası Kayahan’ın şarkılarından albüm hazırlayacak.

Gözden Kaçmasın

Gönül Köşkü kavgası'Gönül Köşkü' kavgası
#İPEK AÇAR#KAYAHAN
Beste Açar, İpek Açara sitem ettiBeste Açar, İpek Açar'a sitem etti
#BESTE AÇAR#İPEK AÇAR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beste Açar#Kayahan#Yeni Albüm

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...

#Koronavirüs